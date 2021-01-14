Telegram обозначил мошенническим канал, который якобы принадлежит Трампу: фото
Telegram признал мошенническим канал, который якобы официально принадлежит действующему президенту США Дональду Трампу. Соответствующая отметка SCAM появилась возле названия аккаунта Donald J. Trump.
Таким образом обозначают телеграм-каналы, которых подозревают в мошенничестве. Кроме того, в описании канала "Трампа" тоже содержится предупреждение.
Обратите внимание Вслед за Twitter: YouTube временно заморозил аккаунт Трампа
"Многие пользователи сообщили, что этот аккаунт принадлежит мошенникам. Пожалуйста, будьте осторожны. Особенно, если они будут требовать у вас деньги", – говорится в сообщении.
Телеграм-канал, який нібито належить Трампу / Скриншот
Этот телеграм-аккаунт сейчас насчитывает более 530 тысяч подписчиков. Там опубликованы репосты твиттер-сообщений Трампа, короткие политические сообщения. Также содержатся ссылки на официальные публикации Белого дома.
Заметим, что о появлении этого телеграм-канала стало известно только недавно. Подпись к нему такая же, как в аккаунте главы Белого дома в твиттере "45 президент Соединенных Штатов Америки". Однако пока нет официального подтверждения, что страница принадлежит именно Дональду Трампу.
Несколько соцсетей заблокировали страницы Трампа
- Учетные записи действующего президента США Дональда Трампа в фейсбуке и инстаграме заблокировали минимум на 2 недели после беспорядков в Вашингтоне.
- Впоследствии стало известно, что в твиттере навсегда "забанили" Трампа. Ему нельзя публиковать сообщения не только с личного аккаунта, но и с аккаунта Президента США.
- Кроме того, в течение недели Дональд Трамп не сможет публиковать видеоролики и транслировать видео с аккаунта на YouTube.
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