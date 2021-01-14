Telegram признал мошенническим канал, который якобы официально принадлежит действующему президенту США Дональду Трампу. Соответствующая отметка SCAM появилась возле названия аккаунта Donald J. Trump.

Таким образом обозначают телеграм-каналы, которых подозревают в мошенничестве. Кроме того, в описании канала "Трампа" тоже содержится предупреждение.

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"Многие пользователи сообщили, что этот аккаунт принадлежит мошенникам. Пожалуйста, будьте осторожны. Особенно, если они будут требовать у вас деньги", – говорится в сообщении.



Телеграм-канал, який нібито належить Трампу / Скриншот

Этот телеграм-аккаунт сейчас насчитывает более 530 тысяч подписчиков. Там опубликованы репосты твиттер-сообщений Трампа, короткие политические сообщения. Также содержатся ссылки на официальные публикации Белого дома.

Заметим, что о появлении этого телеграм-канала стало известно только недавно. Подпись к нему такая же, как в аккаунте главы Белого дома в твиттере "45 президент Соединенных Штатов Америки". Однако пока нет официального подтверждения, что страница принадлежит именно Дональду Трампу.

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