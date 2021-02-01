Telegram ежегодно проводит конкурс, в рамках которого энтузиастам предлагают создать библиотеку C/C++ и исправить недостатки в клиенте мессенджера для Android. Для участия в них принимаются все желающие.

Источник: Telegram Contest 2021, Telegram Contests

Крайний срок выполнения задания – 14 февраля в 23:59 по дубайскому времени.

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Конкурс по созданию библиотеки C/C++

Призовой фонд в первом случае составляет 50 тысяч долларов. Основной задачей является создание библиотеки C/C++, которая сможет определять язык и тему канала в Telegram, используя название, описание и текст нескольких сообщений. Для каналов на английском и русском языках алгоритм должен определять относительный вес каждой из тем, указанных в канале.

Библиотека, разработанная конкурсантами, должна работать локально, то есть без использования сети. При оценке представленных материалов в приоритете будут скорость и точность алгоритмов.

Конкурс по исправлению ошибок

Призовой фонд во втором конкурсе составляет 60 тысяч долларов. Перед участниками была поставлена ​​задача обнаружить и исправить недостатки клиента Telegram для Android, в частности, баги, ошибки, кривые анимации, зависание интерфейса. Работа конкурсантов должна привести к значительным и заметным улучшениям с точки зрения пользователя.

Организаторы заявили, что чем больше недостатков и ошибок обнаружит и исправит конкурсант, тем выше будет его вознаграждение. Прежде всего, станут учитывать серьезность исправленных проблем и сложность их устранения.

Также конкурсантам разрешается улучшать имеющиеся функции.