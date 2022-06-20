Telegram официально представил Premium: какие преимущества платной подписки и сколько она стоит

С момента своего запуска Telegram оставался бесплатным. Павел Дуров финансировал разработку из своего кармана, что позволяло ему заявлять о полной независимости даже от рекламодателей. Недавно компания взялась за монетизацию.

Пока что Telegram Premium доступен только на устройствах iOS. Соответствующего обновления для Android еще не было, но оно ожидается в ближайшее время.

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Telegram Premium: самое главное

Платная версия подражает подходу Twitter, предлагая за определенную сумму эксклюзивные функции. Среди ее преимуществ можно выделить следующие:

Загрузка в приложение файлов объемом до 4 гигабайт. Сейчас в стандартной версии доступна загрузка фото, видео и других файлов объемом до 2 гигабайт каждый. Сохранить такие файлы на устройстве могут все пользователи, независимо от наличия у них подписки.

Сейчас в стандартной версии доступна загрузка фото, видео и других файлов объемом до 2 гигабайт каждый. Сохранить такие файлы на устройстве могут все пользователи, независимо от наличия у них подписки. Кроме того, обещают и ускоренную загрузку файлов на максимальной скорости без ограничений . Скорость загрузки всех файлов теперь зависит только от интернет-соединения.

. Скорость загрузки всех файлов теперь зависит только от интернет-соединения. Также после оформления подписки Telegram Premium практически все лимиты в программе увеличиваются вдвое . К примеру, можно оформить до 1000 подписок на каналы; создать до 20 папок, в каждую из которых поместится до 200 чатов; подключить четвертую учетную запись в приложении; закрепить до 10 чатов в основном списке и сохранить до 10 избранных стикеров. В разделе "О себе" можно сделать более длинное описание, а также использовать любые ссылки. Кроме того, подписка позволяет добавить более длинную подпись к фото или видео. Количество сохраненных GIF-анимаций теперь может составлять 400, а не 200, как в обычной версии. И, наконец, владельцы Telegram Premium смогут одновременно использовать до 20 коротких публичных ссылок формата t.me/ для своих групп и каналов.

. К примеру, можно оформить до 1000 подписок на каналы; создать до 20 папок, в каждую из которых поместится до 200 чатов; подключить четвертую учетную запись в приложении; закрепить до 10 чатов в основном списке и сохранить до 10 избранных стикеров. В разделе "О себе" можно сделать более длинное описание, а также использовать любые ссылки. Кроме того, подписка позволяет добавить более длинную подпись к фото или видео. Количество сохраненных GIF-анимаций теперь может составлять 400, а не 200, как в обычной версии. И, наконец, владельцы Telegram Premium смогут одновременно использовать до 20 коротких публичных ссылок формата t.me/ для своих групп и каналов. Распознавание голосовых сообщений. Для тех, кто не любит или не может прослушать голосовое сообщение, будет доступна функция преобразования их в текст.



Теперь в Telegram можно преобразовывать голосовые сообщения в текст / Кадр из видео Telegram

Уникальные стикеры , которые будут собраны в отдельном разделе. Отправить такие смогут только платные пользователи, а просмотреть все. Художники Telegram будут пополнять эксклюзивную коллекцию ежемесячно.

, которые будут собраны в отдельном разделе. Отправить такие смогут только платные пользователи, а просмотреть все. Художники Telegram будут пополнять эксклюзивную коллекцию ежемесячно. Уникальные реакции . Обещают более 10 новых эмодзи для реакций на сообщения.

. Обещают более 10 новых эмодзи для реакций на сообщения. Больше возможностей управления чатами. Теперь можно назначить другую стандартную папку – приложение всегда будет открываться именно на ней, а не на вкладке "Все". Также пользователи смогут в разделе "Конфиденциальность" задать специальные настройки для автоматического перемещения новых чатов в архив и отключения уведомлений.

Теперь можно назначить другую стандартную папку – приложение всегда будет открываться именно на ней, а не на вкладке "Все". Также пользователи смогут в разделе "Конфиденциальность" задать специальные настройки для автоматического перемещения новых чатов в архив и отключения уведомлений. Активные видеоаватары . Владельцы Premium смогут установить анимированные аватары – например небольшой видеоролик с собой – и он будет воспроизводиться для всех пользователей во всех разделах программы, в том числе в списках чатов и самих чатах.

. Владельцы Premium смогут установить анимированные аватары – например небольшой видеоролик с собой – и он будет воспроизводиться для всех пользователей во всех разделах программы, в том числе в списках чатов и самих чатах. Специальный значок подписчика. Наряду с именем каждого подписчика в списке чатов, верхней панели чата и списке участников группы отображается особый значок – звезда.

Пользователи с подпиской получат специальную отметку / Кадры из видео Telegram

Новые эксклюзивные иконки приложения , которые будут отображаться на рабочем столе вашего смартфона.

, которые будут отображаться на рабочем столе вашего смартфона. Отключение рекламных объявлений.

Точная дата запуска Telegram Premium для Android, Windows и macOS неизвестна.

Что касается цены, то компания не объявляла ее в официальном блоге. Однако в Индии подписка стоит 469 рупий, что составляет примерно 6 долларов. Тем временем в Испании просят 5,49 евро (5,77 долларов США). Можно сделать вывод, что