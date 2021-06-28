Telegram объявил конкурс для создателей стикеров: призовой фонд 50 тысяч долларов

Telegram объявил конкурс для разработчиков. Нужно написать приложение на Android или iOS для создания и импорта стикеров. Такая возможность появилась в новой версии мессенджера.

Подробные инструкции разработчики предоставили на отдельной странице. Работу необходимо отправить боту @ContestBot до 4 июля, 23:59 по дубайскому времени.

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Условия конкурса

Разрешено использовать любую идею или дизайн для своего приложения при условии, что он будет удобным для пользователей и обеспечит легкий и удобный способ создания новых уникальных стикеров для Telegram.

Роботы могут использовать как статические, так и анимированные стикеры, однако последние будут в приоритете.

Например, можно создать приложение, которое позволит пользователям загружать собственные фотографии и добавлять текст поверх них.

Также приложение может автоматически удалять фон, применять различные эффекты и импортировать результат в Telegram.

Призовой фонд конкурса составляет 50 тысяч долларов. Эти деньги будут распределены между победителями.

Кроме того, участники оставят за собой все права на свои приложения. Они смогут использовать их как независимые стартапы и потенциально монетизировать.