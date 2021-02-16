В Telegram исправили баг, из-за которого файлы, предназначенные для самоуничтожения, а не удалялись с устройств под управлением macOS. Ошибку в работе мессенджера обнаружил специалист по информационной безопасности Дхирадж Мишра.

Разработчики Telegram уже исправили баг, из-за которого самоуничтожающиеся аудио- и видеофайлы не удалялись с устройств под управлением macOS.

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В чем заключался баг

Независимый специалист Дхирадж Мишра заметил, что стандартные чаты сохраняют файлы в специальной папке. Секретные же чаты работают по другому алгоритму. Однако в macOS полученные медиафайлы все равно сохранялись там же, даже если в самом чате сообщения уже самоуничтожились, как и должны были.

Кроме того, Мишра обнаружил, что Telegram хранил локальные коды для разблокировки программы в формате обычного текста. Они хранились в папке в виде файлов JSON.

Обе проблемы исследователь обнаружил в конце декабря 2020 года, и с релизом Telegram 7.4 их исправили. За сообщение об обеих ошибках Мишра получил вознаграждение в размере 3000 долларов.

Напомним, Telegram занял третье место в рейтинге популярности мессенджеров в Украине.