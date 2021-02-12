В своем официальном Telegram-аккаунте Павел Дуров, создатель мессенджера, заявил, что приложение никогда не будет собирать и использовать данные пользователей в рекламных целях. Такое заявление он сделал из-за того, что натолкнулся на статью, которая утверждала что рост популярности мессенджера приведет к появлению таргетированной рекламы.

Создатель сервиса озвучил несколько тезисов, призванных убедить пользователей в том, что он не собирается вводить таргетированную рекламу.

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Почему рекламы не будет

Дуров пообещал, что сервис никогда не будет показывать рекламные сообщения в частных и групповых чатах. На платформе реклама может встречаться только на больших каналах, которых нет ни в одном другом приложении для обмена сообщениями. Таким образом, пользователи, которые перешли в Telegram из другого сервиса, не увеличивают для себя количество рекламы.

Кроме того, Дуров заявил, что сервис ценит конфиденциальность – пользовательские данные никогда не будут использоваться для таргетинга. По его словам, такой подход, которым не гнушаются WhatsApp и Facebook, является аморальным и демонстрирует неуважение к пользователям сервиса. Реклама, если такая появится на больших каналах, будет контекстной, то есть основанной на теме канала, а не на каких-либо пользовательских данных.

По словам Дурова, Telegram занимается проблемами рекламы, которая уже присутствует в некоторых каналах мессенджера. Крупные создатели контента продают рекламные места на своих каналах с целью монетизировать их. Поэтому пользователи могут сталкиваться с нежелательными рекламными сообщениями. Компания планирует исправить эту ситуацию, предложив владельцам каналов приемлемую для всех альтернативу.

Напоследок Дуров добавил, что Telegram также работает над альтернативными способами заработка для авторов контента, такими как пожертвования и платные подписки. По его словам, конечной целью сервиса является создание нового класса авторов, которые смогут свободно выбирать стратегии продвижения, работающие именно с их целевой аудиторией.

Дуров противопоставляет Telegram привычным социальным сетям, которые, по его мнению, эксплуатируют пользователей и создателей с помощью чрезмерного сбора данных и манипулятивных алгоритмов.