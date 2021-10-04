В Telegram начались сбои из-за массового наплыва пользователей Facebook
Источник:твиттер Telegram
Массовые сбои в работе Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp, привели к тому, что пользователи начали массово переходить в Telegram. В результате серверы мессенджера начали работать с перебоями, обусловленными возросшей нагрузкой.
Данные платформы Downdetector, которая отслеживает доступность интернет-ресурсов, говорят о том, что пользователи Telegram сталкиваются с трудностями при загрузке приложения, подключении к серверам сервиса, а также при отправке сообщений. Проблемы начались вскоре после того, как стало известно о массовом сбое в работе сервисов Facebook.
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Мы рады, что все зарегистрированные учетные записи переходят из WhatsApp, но серверам сложно справиться со всем сразу,
– говорится в сообщении Telegram.
Пользователи Telegram столкнулись со сбоями в работе мессенджера / Скриншот
Другие сервисы также переживают трудности
Кроме сервисов Facebook от сбоев также пострадали и другие сайты и сервисы работа которых тем или иным образом связана с Facebook. В частности такие платформы как Twitter и Netflix зафиксировали значительное повышение трафика и связанные с этим проблемы в работе сервисов.
Facebook уже извинилась за неудобства вызваны проблемами в работе социальной сети и мессенджеров и пообещала по возможности как можно быстрее вернуть свои платформы к работе.
Мы знаем, что у некоторых людей возникли проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в нормальное состояние и приносим извинения за неудобства,
– говорится в сообщении Facebook.
На проблемы в Facebook уже отреагировали трейдеры. Акции Facebook на момент написания новости просели уже более чем на 5,6%. Что интересно, также страдают ценные бумаги и многих других IT-компаний, но пока не столь серьезно.
В чем причина сбоя работы Facebook
Одна из теорий говорит об удалении записей DNS, которые сообщают, как найти страницы соцсетей в интернете. Эксперты по безопасности отмечают, что отключение могло быть вызвано сбоем конфигурации, который в свою очередь может быть результатом внутренней ошибки.
Есть также версия о хакерской атаке. И хотя всерьез такую возможность не рассматривают, поскольку атака такого масштаба требует значительных и современных технологических ресурсов и мощностей, которыми мало кто владеет, в "Даркнете" уже обнаружили базу с 1,5 миллиардами записей пользователей Facebook.
Глобальный сбой в Фейсбуке и Инстаграме – все самое важное
- Масштабный сбой в работе мировых социальных сетей произошел вечером 4 октября.
- Сначала пользователи сообщили, что перестали работать Фейсбук и Инстаграм.
- Facebook сообщил, что работает над решением проблемы.
- Стабилизировать ситуацию в ближайшие часы не удалось.
- Впоследствии перестали нормально работать Netflix; Steam; PlayStation; Twitter; Google; Amazon и другие платформы из-за стремительного роста трафика.
- В это время начали падать акции IT-компаний США.
- По данным, организации NetBlock, час проблем с сетями стоит миру 161 422 838 долларов.
- Убытки от сбоя уже могут достигать почти 500 миллионов долларов.