В Telegram начались сбои из-за массового наплыва пользователей Facebook

Массовые сбои в работе Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp, привели к тому, что пользователи начали массово переходить в Telegram. В результате серверы мессенджера начали работать с перебоями, обусловленными возросшей нагрузкой.

Данные платформы Downdetector, которая отслеживает доступность интернет-ресурсов, говорят о том, что пользователи Telegram сталкиваются с трудностями при загрузке приложения, подключении к серверам сервиса, а также при отправке сообщений. Проблемы начались вскоре после того, как стало известно о массовом сбое в работе сервисов Facebook.

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Мы рады, что все зарегистрированные учетные записи переходят из WhatsApp, но серверам сложно справиться со всем сразу,

– говорится в сообщении Telegram.



Пользователи Telegram столкнулись со сбоями в работе мессенджера / Скриншот

Другие сервисы также переживают трудности

Кроме сервисов Facebook от сбоев также пострадали и другие сайты и сервисы работа которых тем или иным образом связана с Facebook. В частности такие платформы как Twitter и Netflix зафиксировали значительное повышение трафика и связанные с этим проблемы в работе сервисов.

Facebook уже извинилась за неудобства вызваны проблемами в работе социальной сети и мессенджеров и пообещала по возможности как можно быстрее вернуть свои платформы к работе.

Мы знаем, что у некоторых людей возникли проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в нормальное состояние и приносим извинения за неудобства,

– говорится в сообщении Facebook.

На проблемы в Facebook уже отреагировали трейдеры. Акции Facebook на момент написания новости просели уже более чем на 5,6%. Что интересно, также страдают ценные бумаги и многих других IT-компаний, но пока не столь серьезно.

В чем причина сбоя работы Facebook

Одна из теорий говорит об удалении записей DNS, которые сообщают, как найти страницы соцсетей в интернете. Эксперты по безопасности отмечают, что отключение могло быть вызвано сбоем конфигурации, который в свою очередь может быть результатом внутренней ошибки.

Есть также версия о хакерской атаке. И хотя всерьез такую ​​возможность не рассматривают, поскольку атака такого масштаба требует значительных и современных технологических ресурсов и мощностей, которыми мало кто владеет, в "Даркнете" уже обнаружили базу с 1,5 миллиардами записей пользователей Facebook.

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