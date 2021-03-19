Успех Clubhouse многим соцсетям не дает покоя. Аналоги rooms (виртуальные комнаты для разговоров) разрабатывают Facebook, Telegram. Сейчас похожая функция появилась в мессенджере Telegram.

Недавно Telegram выпустил очередное обновление мессенджера. Так, пользователи получили возможность создавать голосовые чаты в каналах. При этом в мессенджере, в отличие от Clubhouse, разговоры можно сохранять как подкасты.

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Напомним, голосовые чаты появились в группах Telegram в декабре 2020 года. Сейчас такая функция стала доступной в каналах. При этом, чаты не имеют ограничений по количеству участников. С обновлением администраторы могут сохранить запись эфира.

Как создать голосовой чат

Пользователь должен перейти в профиль любого канала или группы, где является администратором;

Далее нужно нажать на такие иконки – (⋮) или (⋯);

Выбираем "Начать голосовой чат" и можно говорить.

В списке участников беседы появились их биографии, а слушатели могут поднимать руку для участия в обсуждении. Спикеры могут подключаться к разговору от имени своих каналов, а также создавать приглашения ссылки, которые сразу открывают чат.

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