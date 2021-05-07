Новых вакансий две: мессенджер ищет персонального помощника для своего генерального директора Павла Дурова и модераторов контента. Предложения размещены в официальном блоге компании, пополнение которого анонсировали во время последнего обновления приложения.

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Требования и обязанности для ассистента

В обязанности ассистента Дурова будут входить вполне стандартные задания:

организация поездок,

бронирование транспорта и проживания,

ведение календаря Павла Дурова.

Среди требований, заявленных к кандидатам на эту должность, есть следующие:

первым пунктом идет высокий показатель IQ,

также требуется владение английским языком на уровне носителя,

отличные устные и письменные коммуникативные навыки,

точность и внимание к деталям,

базовые финансовые навыки,

осмотрительность и настойчивость.

Подать заявку можно через специального бота @jobs_bot в Telegram.

По данным издания The Bell, в анкете среди прочего спрашивают о готовности переехать в другую страну, "например, в Объединенные Арабские Эмираты или Швейцарию". В первой расположена штаб-квартира Telegram, а во вторую компания собиралась переезжать в 2019 году, однако этого пока не произошло.

Чего ожидают от кандидатов на должность модератора

В вакансии указано, что модераторы работают в специализированном программном обеспечении, предназначенном для ручной сортировки контента в соответствии с правилами мессенджера. Судя по всему, это не отличается от аналогичной практики в Facebook, где люди смотрят контент, который публикуют пользователи, и если тот нарушает правила, удаляют его с платформы.

Для работы нужны:

свободное владение английским языком,

сильные аналитические навыки,

быстрая реакция

внимание к деталям.

Подать заявку можно также через бота @jobs_bot в Telegram. Сделать это нужно до 23:59 10 мая по дубайскому времени.