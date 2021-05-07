Новых вакансий две: мессенджер ищет персонального помощника для своего генерального директора Павла Дурова и модераторов контента. Предложения размещены в официальном блоге компании, пополнение которого анонсировали во время последнего обновления приложения.
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Требования и обязанности для ассистента
В обязанности ассистента Дурова будут входить вполне стандартные задания:
- организация поездок,
- бронирование транспорта и проживания,
- ведение календаря Павла Дурова.
Среди требований, заявленных к кандидатам на эту должность, есть следующие:
- первым пунктом идет высокий показатель IQ,
- также требуется владение английским языком на уровне носителя,
- отличные устные и письменные коммуникативные навыки,
- точность и внимание к деталям,
- базовые финансовые навыки,
- осмотрительность и настойчивость.
Подать заявку можно через специального бота @jobs_bot в Telegram.
По данным издания The Bell, в анкете среди прочего спрашивают о готовности переехать в другую страну, "например, в Объединенные Арабские Эмираты или Швейцарию". В первой расположена штаб-квартира Telegram, а во вторую компания собиралась переезжать в 2019 году, однако этого пока не произошло.
Чего ожидают от кандидатов на должность модератора
В вакансии указано, что модераторы работают в специализированном программном обеспечении, предназначенном для ручной сортировки контента в соответствии с правилами мессенджера. Судя по всему, это не отличается от аналогичной практики в Facebook, где люди смотрят контент, который публикуют пользователи, и если тот нарушает правила, удаляют его с платформы.
Для работы нужны:
- свободное владение английским языком,
- сильные аналитические навыки,
- быстрая реакция
- внимание к деталям.
Подать заявку можно также через бота @jobs_bot в Telegram. Сделать это нужно до 23:59 10 мая по дубайскому времени.