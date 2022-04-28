Первые упоминания новой функции были найдены в коде приложения. Судя по всему, нас ждет полноценная новостная лента.

Интересно В мессенджере от Telegram появился перевод сообщений каналов на украинский язык

Подробности

Всего найдено четыре строчки соответствующего кода. На их основе невозможно сделать выводы о том, как именно это будет работать.



Код Telegram с упоминанием новостной ленты / Скриншот Telegram Info

К примеру, это может быть общая лента, которая будет объединять все каналы в один поток, как это происходит в Facebook.

Другим вариантом, как можно было бы реализовать функцию, являются отдельные ленты для каждой папки, возможность создания которых была добавлена не так давно. Пользователь сейчас может сортировать свои каналы по разным папкам, тем самым облегчая доступ к ним. Соответственно в каждом таком разделе можно реализовать отдельную новостную ленту, которая будет собирать все публикации из каналов, присутствующих в папке, тем самым разделяя такие ленты по тематикам.

В любом случае уже сейчас можно сказать, что публикации в такой ленте будут располагаться в хронологическом порядке, ведь компания выступает против разнообразных алгоритмов и не собирает информацию о действиях и интересах пользователей даже для рекламы внутри сервиса.

Ввод новостной ленты изменит логику взаимодействия с сервисом и приблизит его к обычным соцсетям.