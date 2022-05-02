Telegram готовит Premium-версию: следы будущего обновления обнаружили в тестовых сборках

Прошло полгода с момента запуска рекламы в Telegram. Как и обещали разработчики, для пользователей она была малозаметна. Теперь компания работает над следующим вариантом монетизации.

Судя по всему, Telegram Premium будет копировать подход Twitter: за отдельную плату пользователь получит определенный набор функций, недоступный в обычной версии. Пока известно лишь несколько из них. Вероятно, полный набор будет значительно больше и будет расширяться со временем.

Интересно Telegram готовят к принципиальным изменениям: в сеть просочилось вероятное обновление

Что предложит Premium

Пока что тестирование идет только на iOS – именно там обнаружили скрытые функции.

Сейчас сообщают о нескольких незначительных отличиях. Одна из них – разблокировка большего количества реакций.

Кроме того, в мессенджере появятся новые стикеры с полноэкранной анимацией.

Еще одной особенностью будет специальная отметка в виде звезды. Ее получат пользователи, которые оформят подписку.

, с недавних пор в Telegram присутствует возможность реагировать на публикации и сообщения с помощью реакций. Их количество ограничено и заранее определено разработчиками. Администраторы каналов самостоятельно выбирают реакции, которые хотят включить, или могут вообще их выключить. Судя по всему, Premium увеличит количество доступных для пользователя эмодзи. Однако непонятно, как это будет работать на практике, ведь те же администраторы могут отключить конкретно эти реакции, оставив только бесплатные. Тогда Premium потеряет часть своего смысла.

Сейчас список платных возможностей выглядит довольно скудно и не мотивирует подписку. Однако это только начало и на релизе, вероятно, мы получим значительно больше функций.

Дата запуска обновления неизвестна.