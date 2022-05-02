Судя по всему, Telegram Premium будет копировать подход Twitter: за отдельную плату пользователь получит определенный набор функций, недоступный в обычной версии. Пока известно лишь несколько из них. Вероятно, полный набор будет значительно больше и будет расширяться со временем.

Интересно Telegram готовят к принципиальным изменениям: в сеть просочилось вероятное обновление

Что предложит Premium

  • Пока что тестирование идет только на iOS – именно там обнаружили скрытые функции.
  • Сейчас сообщают о нескольких незначительных отличиях. Одна из них – разблокировка большего количества реакций.
  • Кроме того, в мессенджере появятся новые стикеры с полноэкранной анимацией.
  • Еще одной особенностью будет специальная отметка в виде звезды. Ее получат пользователи, которые оформят подписку.

Сейчас список платных возможностей выглядит довольно скудно и не мотивирует подписку. Однако это только начало и на релизе, вероятно, мы получим значительно больше функций.

Дата запуска обновления неизвестна.