В украинском сегменте Telegram в период праздников активизировались мошенники. Украинские пользователи мессенджера начали получать сокращенные ссылки вроде bit.ly.

Однако переходить по ним не стоит. Ведь после этого можно лишиться доступа к учетной записи, об этом рассказал пострадавший пользователь Виктор Фантаев.

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Как работает мошенническая схема

Ссылки приходят пользователям от людей из их списка контактов. Когда пользователь переходит по ссылке, то хакеры предложат ввести свой номер, а затем спросят код авторизации с SMS. После этого злоумышленники получают доступ к аккаунту.

Хотя пользователи говорят, что даже без ввода номера могут начаться проблемы с доступом к аккаунту Telegram.

После этого подобные фишинговые ссылки будут рассылать от имени пострадавшего.

Как изменить ситуацию

В Лаборатории цифровой безопасности говорят, если пользователь уже перешел по опасной ссылке, ему следует проверить открытые сессии. После этого закрыть все незнакомые сессии, а также изменить пароль второго фактора (если у пользователя двухфакторная модель аутентификации).

Также если в Telegram пользователь прислал пароли к другим учетным записям, их тоже необходимо изменить.