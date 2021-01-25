Инженер Брукхейвенской национальной лаборатории Жюстин Хаупт удивила интересной разработкой. Это телефон Rotary Cell Phone, который вместо сенсорного экрана или хотя бы кнопок получил "старый-добрый" дисковый набор.

Источник: Geeky-gadgets

Более того, разработчица уже запустила прием предварительных заказов на этот телефон. Правда, заказчику придется собирать его самостоятельно.

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Что интересного в смартфоне

Телефон получил компактный раздел, фронтальный OLED-экран, а также поддерживает 4G. Еще один экран расположен на тыльной стороне, он создан на базе электронных чернил. Также здесь есть две кнопки для быстрого набора и внешняя антенна, что позволяет использовать SIM-карту любого оператора.

Необычный телефон Rotary Cell Phone: видео

SMS можно получать, но отправлять уже не получится. Контакты в виде текстового файла хранятся на карте памяти microSD.

Цена

Стоимость комплекта, из которого можно, собственно, собрать, мобильный телефон с дисковым набором, составляет 390 долларов (10 900 гривен).