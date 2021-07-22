Скандал нарастает: телефон Павла Дурова нашелся в списке слежки программы Pegasus

После того как 16 изданий и правозащитных организаций опубликовали материалы о слежке за политиками, правозащитниками, журналистами и влиятельными людьми со стороны спецслужб нескольких стран, разгорелся нешуточный скандал. В списке слежки фигурируют такие имена как Эммануэль Макрон и саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашогги. Похоже, туда попал и создатель Telegram Павел Дуров.

Павел Дуров заработал себе репутацию благодаря созданию защищенного от взлома приложения для обмена сообщениями. Теперь, как пишет источник, он нашел себя в списке объектов слежки компании NSO Group с помощью программы Pegasus.

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Что известно

Британский номер Дурова находился там с начала 2018 года – тогда предприниматель сменил официальное место жительства из Финляндии на ОАЭ. Время появления номера в базе совпадает с этим событием. Возможно, это был случай, когда власти пытались проверить своего неоднозначного нового резидента.

Аналогично, среди целей слежки могли быть главы государств, правительств и международных организаций, высокопоставленные политики, военные и известные журналисты.

Источник The Guardian в NSO Group заявил, что хотя номер Дурова и значился в списке, миллиардер не был целью наблюдения.

В самой компании сообщили, что тот факт, что номер появился в списке, не указывает на то, что за телефоном его владельца следили с помощью Pegasus. Без специальной экспертизы телефона Дурова невозможно сказать, предпринималась ли на самом деле попытка установить вредоносное ПО на устройство.