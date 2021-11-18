Первым новую идею испытал на себе 10-летний лабрадор Зак, живущий в доме Хирски-Дуглас. Он ежедневно оставался наедине в течение семи часов и имел полную свободу взаимодействия с устройством.

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DogPhone

Весь замысел состоит из мяча и специального передатчика внутри, который запускает звонок на ноутбуке, реагируя на взаимодействие.

Чтобы сделать звонок, сперва нужно поиграть с мячом. Хотя, судя по описанию в отчете, достаточно просто сжать мяч в зубах или нажать на него лапой.

Собака таким образом может связаться со своим хозяином, когда чувствует одиночество, находясь в одиночестве дома.

Хозяин в свою очередь может принять или же отклонить звонок.

В первом случае животное увидит изображение хозяина на экране и услышит его голос.

Оно также может ответить на входящий вызов от человека – для этого также необходимо взаимодействовать с мячом.



Лабрадор Зак испытывает телефон для собак / Фото Ілена Хірскі-Дуглас

Такая конструкция, однако, имеет свои недостатки. Во время испытаний многие звонки оказались случайными. Зак звонил даже тогда, когда просто садился на мяч.

Хотя, предостерегает Илена Хирски-Дуглас, это лишь может так казаться с точки зрения человека. Нельзя исключать вероятности того, что это был просто один из способов взаимодействия, если собака не видит разницы между "сесть на мяч" и "сжать зубами".

Ученая подчеркивает, что благодаря этому устройству у собак появилось право выбора — взаимодействовать как-то с хозяином или нет. Это, по словам автора проекта, улучшает состояние и поведение животного.