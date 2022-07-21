Жесткая цензура в Китае – не новость. В стране постоянно принимаются различные законы для ограничения доступа к информации, которая может навредить правящей коммунистической партии. Так, недавно после онлайн-критики правительства там приказали всем сайтам проверять и вручную одобрять каждый комментарий, оставленный пользователями.

Китайские ученые говорят, что создали устройство чтения мыслей, способное обнаружить просмотр порнографии.

Утраченная рукопись

Сообщается, что Mitu работала в программе, которая является аналогом Google Docs и Microsoft Office 365 – китайской WPS. Этот бренд появился на рынке еще в 1989 году под крылом компании Kingsoft и развивался во многом благодаря государственным субсидиям и контрактам, что явно сделало его зависимым от государственного регулирования. Сегодня сервисом пользуется около 310 миллионов человек ежемесячно.

Писательница рассказала о своей ситуации на литературном форуме Lkong и обвинила WPS в том, что тот шпионил за ее работой и заблокировал доступ к черновику, когда обнаружил в нем "нелегальный контент". Какой именно – неясно. Автор уверяет, что никаких противоправных вещей не писала.

Контент абсолютно чист и может быть опубликован на литературном сайте, но WPS решил, что его нужно заблокировать. Кто дал им право просматривать личные документы пользователей и произвольно решать, что с ними делать?

— возмущается писательница.

Разработчики WPS выпустили уже два заявления, подчеркивая, что их программное обеспечение не цензурирует локально хранящиеся файлы. При этом в компании достаточно расплывчато говорят о том, как WPS работает с файлами, размещенными в облаке. По их словам, платформа несет ответственность за контент, распространяемый на ее ресурсах, но проверка на запрещенное содержимое запускается только в том случае, если автор создает ссылку на общий доступ к документу.

Mitu заявляет, что делилась файлом только раз со своим редактором, и это было еще в 2021 году. С тех пор она была единственным человеком, редактировавшим текст.

Документ, судя по всему, не имеет локальных копий и был сохранен только в сети, а значит, он потерян.