Один из читателей ITCua сообщил изданию, что примерно две недели назад при входящем звонке в русскоязычную поддержку сообщение-предупреждение о записи звонка начало проигрываться на украинском. Уже 28 июня запустили полноценную техподдержку для Украины.
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Стоит заметить, что ранее украинские пользователи обслуживались на русском языке по умолчанию. Владельцы же американских учетных записей – на английском. Официальный запуск украиноязычной службы поддержки является еще одним намеком на открытие полноценного представительства Apple в Украине.
Apple готовится к выходу на украинский рынок
В июне глава таможенной службы Павел Рябикин заявлял, что компания Apple хочет открыть прямое представительство в Киеве еще до конца 2021 года и похоже это правда, ведь компания уже начала искать персонал.
- Все началось с того, что весной прошлого года Apple зарегистрировала в Украине юридическое лицо "Эппл УКРАИНА" и начала подбор кадров.
- В марте компания разместила четыре вакансии, среди которых юрист и Country Field Staff Manager.
- В апреле Apple запатентовала в Украине торговые марки "Эппл" и "яблоко".
- В мае Apple разместила вакансию главного бухгалтера и менеджеров по продажам в нескольких областных центрах.
- В начале весны 2021 года начала работать украиноязычная версия сайта Apple, которая до сих пор локализирована лишь частично.