Один из читателей ITCua сообщил изданию, что примерно две недели назад при входящем звонке в русскоязычную поддержку сообщение-предупреждение о записи звонка начало проигрываться на украинском. Уже 28 июня запустили полноценную техподдержку для Украины.

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Стоит заметить, что ранее украинские пользователи обслуживались на русском языке по умолчанию. Владельцы же американских учетных записей – на английском. Официальный запуск украиноязычной службы поддержки является еще одним намеком на открытие полноценного представительства Apple в Украине.

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В июне глава таможенной службы Павел Рябикин заявлял, что компания Apple хочет открыть прямое представительство в Киеве еще до конца 2021 года и похоже это правда, ведь компания уже начала искать персонал.