О запуске этой неоднозначной технологии отслеживания мы уже писали ранее. Ее критикуют не только обычные пользователи, но и целые компании и специалисты по информационной безопасности. Как стало известно, сомнения относительно нового алгоритма есть и у работников компании Apple.
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Недостатки технологии
О том, что несколько разработчиков выразили опасения по поводу новых функций защиты несовершеннолетних (CSAM) рассказали анонимные источники из самой компании.
Согласно информации, одни соглашаются с точкой зрения ИБ-специалистов, технология рано или поздно попадет в руки авторитарного правительства, другие же недовольны количеством ложных срабатываний – всего за неделю поступило более 800 сообщений.
Информация стала известна благодаря утечке из внутренних каналов Apple в Slack – корпоративного инструмента для общения, которую компания начала активно применять с началом пандемии, чтобы наладить удаленное общение работников. Там работники создали отдельную ветку для обсуждения CSAM.