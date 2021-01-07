Компания Intel начала год с рассказа о технологии распознавания лица RealSense ID, которая обладает высокой защищенностью и ошибается в одном случае из миллиона. Руководство корпорации находит этой технологии все новое применение.

Как и все другие устройства семейства RealSense, экземпляр с индексом ID предназначен для разработчиков и производителей оборудования, которому нужна функция аутентификации пользователя по лицу. Терминалы самообслуживания, банкоматы, системы безопасности — все они могут, теоретически, взять на вооружение технологию RealSense ID, говорится на сайте Intel Newsroom.

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Что известно

Преимуществом устройства RealSense ID, встроенного в компактный корпус, является высокая степень вычислительной автономности и интеграции. Биометрические данные пользователя шифруются и обрабатываются локально.



Intel RealSense ID / Фото Intel

Процесс распознавания лица запускается по требованию клиента, который прошел предварительную регистрацию в системе. Нейронная сеть предотвращает попытки подделки с использованием масок, видео и фото. Обмануть ее удается только в одном случае из миллиона. Плоские изображения лица человека игнорируются системой, поскольку она чувствует глубину сцены и умеет формировать "объемный" цифровой портрет.

Изменения в растительности на лице или появление очков не являются преградой для системы. Она способна надежно работать в различных условиях освещенности, с людьми разного роста и комплекции. О стоимости данного решения для конечных пользователей Intel ничего не сообщает, но можно предположить, что технология будет не из дешевых.