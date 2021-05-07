Nintendo хочет создать систему, которая позволит игрокам по-прежнему играть и влиять на онлайн-мир, но без каких-либо взаимодействий с людьми. Квесты, в которых группа игроков должна работать вместе, будут функционировать аналогичным образом, за исключением того, что игрок сможет выполнить их сам.

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Что известно

Это может показаться абсурдным, но в этом есть своя логика: методика разработана для игроков, которые любят MMORPG, но не хотят общаться с другими игроками. Очевидно, подобные пользователи встречаются чаще, чем можно предположить, и Nintendo хочет удовлетворить их потребности.

Данный метод позволит, например, получить доступ к серверам World of Warcraft, но при этом сотрудничество с другими игроками в онлайне для достижения целей не будет обязательным условием.

Вместе с тем на игроков будет влиять все, что происходит в общем игровом мире.

Как это будет работать на практике, нам еще предстоит узнать. Сроков запуска проекта не объявляют.