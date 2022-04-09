Технологии распознавания лиц и искусственный интеллект позволяют найти каждого, – Федоров

После освобождения городов под Киевом от захватчиков, Минцифры уже удалось установить личности многих мародеров, палачей, насильников и убийц, которые пролили кровь украинцев на родной земле. Глава ведомства Михаил Федоров рассказал, что такие поиски военных преступников продолжаются каждый день.

В своем интервью для одного из украинских телеканалов Михаил Федоров рассказал, что Минцифры активно использует технологию распознавания лиц с целью поиска военных преступников, совершавших зверства на территории Украины.

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Уже много найдено тех убийц, которые были в Буче, в Ирпене и покинули эту территорию. У нас уже есть профили этих людей; фамилии, уже понятно где они служат. Есть много информации и все продолжают над этим работать. За очень короткий период времени будет установлено все об этих людях,

– рассказал глава министерства цифровой трансформации Украины.

Федоров также подчеркнул, что на сегодняшний день технологии позволяют найти каждого, кто попал под объектив хотя бы один раз. Этому способствовало то, что находившиеся на территории Украины преступники любят фотографироваться и выкладывать свои фото в сеть. Также данные есть и из мест, где оккупанты совершали зверства, ведь многие дома оборудованы веб-камерами и системами наблюдения.

Украина получила технологию Clearview AI

Ранее стало известно, что с 12 марта Минобороны приступило к использованию технологии распознавания лица Clearview AI. Система имеет доступ к десяткам миллиардов изображений из соцсетей, среди которых и российские.

Эта технология поможет обеспечить идентификацию представителей российских оккупационных войск, как живых, так и убитых и, похоже, уже достаточно эффективно работает и дает результаты.