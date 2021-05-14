Нейрофизиологам удалось превратить мысленные сигналы мозга в письменный текст в режиме реального времени. Новый имплантат и компьютерная система работают вдвое быстрее аналогов, позволяя фиксировать до 90 символов в минуту.

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Как это работает

Изобретение создали ученые Стэнфордского университета во главе с Джейми Хендерсоном. Он уже прошел лабораторные испытания. Считывая и интерпретируя сигналы моторной коры, которая в норме управляет движениями рук, она позволила парализованному пациенту записывать за минуту около 16 слов.

Добровольцем стал 65-летний мужчина с повреждением спинного мозга. На поверхности коры его головного мозга закрепили два миниатюрных датчика размерами 4х4 миллиметра. Каждый из них имел по 100 тончайших электродов, которые погружались в моторную кору. Соответственно, каждый из пары датчиков регистрировал сигналы из примерно сотни нейронов, отправляя их на компьютер.

Программа училась распознавать паттерны активности клеток в моменты, пока пациент представлял, что пишет текст от руки. По договоренности пробел между словами обозначался письменным символом ">".

В результате система правильно определяла символы в 95 процентах случаев на скорости 16 слов в минуту. Как говорят ученые, это около 3/4 от нормальной скорости набора текста людьми старше 65 лет.

Сегодня это лишь концепт. Установка датчиков требует опасной инвазивной процедуры, к тому же систему приходится предварительно обучать для каждого пациента индивидуально, а ее нейросети необходимы мощные и дорогие вычислительные ресурсы. Однако именно создание подобных интерфейсов дает надежду на дальнейшее развитие, массовый выпуск и удешевление.