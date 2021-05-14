E Ink начала сотрудничество с компанией Nuclera еще с 2018 года. Сочетание разработок обоих, как ожидается, приведет к производству настольных биопринтеров с широкими возможностями.

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Что планируют ученые

Обычно микропечать осуществляется подачей материала по физическим микроканалам, тогда как E Ink научилась управлять размером капель и их направлением с помощью электрических полей. Печать биоматериалов с помощью технологий E Ink произведет революцию во множестве сфер, связанных со здоровьем человека, сельским хозяйством и другими областями.

Это выгодно отличает технологию электронных чернил E Ink от обычных технологий струйной микропечати, и делает сочетание разработок обеих компаний уникальным.

Согласно пресс-релизу компании E Ink, Nuclera покупает подразделение струйной микропечати E Ink вместе с разработками, патентами, оборудованием и даже принятыми на работу специалистами E Ink.

Компания E Ink также станет крупнейшим акционером Nuclera. Совместными усилиями они планируют начать поставки коммерческих настольных биопринтеров в 2022 году. Это будут устройства, которые смогут в кратчайшие сроки напечатать любой белок или геном по запущенному на компьютере проекту.