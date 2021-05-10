Мы привыкли к обычным тканевым маскам или к более серьезным респираторам. Однако наши сегодняшние "герои" пошли дальше, усовершенствовав маски для лица, и сделав их более стильными и технологичными.

Интересно Евросоюз отказывается от закупки вакцины AstraZeneca

Binatone MaskFone
Binatone MaskFone / Фото Wired

"Ленивый вариант" – Binatone MaskFone

Это самый примитивный вариант "умной маски" из тех, которые сегодня будут рассматриваться.

  • Binatone MaskFone характерен тем, что имеет встроенные наушники и микрофон. Клавиши управления тоже присутствуют. Однако нажимать их прямо на лице не очень удобно.
  • Наличие наушников и микрофона на маске несколько теряет свою актуальность, учитывая, какой большой выбор беспроводных наушников предлагается сегодня на рынке.

Цена – 50 долларов.

Интересно Обзор беспроводных наушников Huawei FreeBuds 4i с активным шумоподавлением

UVMask
UVMask / Фото Wired

Массивный вариант – UVMask

После легкой тканевой маски вы вряд ли захотите переходить на эту.

  • Маска тяжелая. Но, кроме этого есть еще один недостаток – маска шумная. Респиратор плотно прилегает к лицу, не пропуская воздух снаружи благодаря силиконовой прокладке. Это нужно для того, чтобы пользователь мог дышать чистым очищенным воздухом, дезинфекцией которого занимается маска, когда вы включаете систему фильтрации.
  • Соответственно, маску нужно заряжать. Этот процесс будет занимать полтора-три часа в зависимости от блока питания, который вы выберете. UVMask держит заряд около 8 часов.
  • Особое неудобство представляет собой фиксация на лице. Так как маска тяжелая, а крепится ремешками за ушами.
  • Но нужно понимать, что UVMask фильтрует 100% воздуха, который вдыхает пользователь. И при этом не выглядит, как армейский противогаз. Это новый взгляд на повседневные средства индивидуальной защиты.
  • Однако на сайте компании указано, что маска не сертифицирована специальной комиссией и поэтому не предназначена для использования в медицинских целях.

UVMask – это пока самый технологичный вариант респиратора. И самый дорогой, ведь цена маски – 219 долларов.

Читайте на сайте Хочешь жить – плати: подушка безопасности по подписке перестает надуваться, если пропустить платеж

AirPop Active + Halo
AirPop Active + Halo / Фото Wired

Спортивный вариант – AirPop Active + Halo

Эта маска имеет встроенную шайбу, в которой производитель разместил датчики дыхания и пульса.

  • Для пользования маской следует скачать приложение для телефона и подключения к AirPop Active + Halo. Приложение начнет мониторинг загрязненности воздуха в том месте, где вы находитесь, ориентируясь на данные GPS-навигатора. Маска, в свою очередь, начнет мониторинг частоты дыхания и пульса.
  • Внутренняя часть маски имеет двойную силиконовую прокладку, что поможет избежать такого неудобства, как запотевшие очки.

Цена такого гаджета немаленькая – 210 долларов.

Интересно Apple Watch следующего поколения получат важную функцию слежения за здоровьем

Защищают ли эти маски от COVID-19

Нет. Эти маски стильные и предлагают повышение уровня комфорта в повседневной жизни с помощью интеграции таких технологий, как датчики дыхания или встроенные наушники. Однако они в основном ориентируются на загрязненный воздух вокруг и комфорт пользователя, а не на защиту от вирусов.

Ближе всего к полноценной защиты приближена маска UVMask. Однако она еще не сертифицирована, поэтому компания отказывается от ответственности в случае, если вы заболеете COVID-19, нося ее.