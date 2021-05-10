Мы привыкли к обычным тканевым маскам или к более серьезным респираторам. Однако наши сегодняшние "герои" пошли дальше, усовершенствовав маски для лица, и сделав их более стильными и технологичными.
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Binatone MaskFone / Фото Wired
"Ленивый вариант" – Binatone MaskFone
Это самый примитивный вариант "умной маски" из тех, которые сегодня будут рассматриваться.
- Binatone MaskFone характерен тем, что имеет встроенные наушники и микрофон. Клавиши управления тоже присутствуют. Однако нажимать их прямо на лице не очень удобно.
- Наличие наушников и микрофона на маске несколько теряет свою актуальность, учитывая, какой большой выбор беспроводных наушников предлагается сегодня на рынке.
Цена – 50 долларов.
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UVMask / Фото Wired
Массивный вариант – UVMask
После легкой тканевой маски вы вряд ли захотите переходить на эту.
- Маска тяжелая. Но, кроме этого есть еще один недостаток – маска шумная. Респиратор плотно прилегает к лицу, не пропуская воздух снаружи благодаря силиконовой прокладке. Это нужно для того, чтобы пользователь мог дышать чистым очищенным воздухом, дезинфекцией которого занимается маска, когда вы включаете систему фильтрации.
- Соответственно, маску нужно заряжать. Этот процесс будет занимать полтора-три часа в зависимости от блока питания, который вы выберете. UVMask держит заряд около 8 часов.
- Особое неудобство представляет собой фиксация на лице. Так как маска тяжелая, а крепится ремешками за ушами.
- Но нужно понимать, что UVMask фильтрует 100% воздуха, который вдыхает пользователь. И при этом не выглядит, как армейский противогаз. Это новый взгляд на повседневные средства индивидуальной защиты.
- Однако на сайте компании указано, что маска не сертифицирована специальной комиссией и поэтому не предназначена для использования в медицинских целях.
UVMask – это пока самый технологичный вариант респиратора. И самый дорогой, ведь цена маски – 219 долларов.
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AirPop Active + Halo / Фото Wired
Спортивный вариант – AirPop Active + Halo
Эта маска имеет встроенную шайбу, в которой производитель разместил датчики дыхания и пульса.
- Для пользования маской следует скачать приложение для телефона и подключения к AirPop Active + Halo. Приложение начнет мониторинг загрязненности воздуха в том месте, где вы находитесь, ориентируясь на данные GPS-навигатора. Маска, в свою очередь, начнет мониторинг частоты дыхания и пульса.
- Внутренняя часть маски имеет двойную силиконовую прокладку, что поможет избежать такого неудобства, как запотевшие очки.
Цена такого гаджета немаленькая – 210 долларов.
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Защищают ли эти маски от COVID-19
Нет. Эти маски стильные и предлагают повышение уровня комфорта в повседневной жизни с помощью интеграции таких технологий, как датчики дыхания или встроенные наушники. Однако они в основном ориентируются на загрязненный воздух вокруг и комфорт пользователя, а не на защиту от вирусов.
Ближе всего к полноценной защиты приближена маска UVMask. Однако она еще не сертифицирована, поэтому компания отказывается от ответственности в случае, если вы заболеете COVID-19, нося ее.