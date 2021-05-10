Мы привыкли к обычным тканевым маскам или к более серьезным респираторам. Однако наши сегодняшние "герои" пошли дальше, усовершенствовав маски для лица, и сделав их более стильными и технологичными.

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Binatone MaskFone / Фото Wired

"Ленивый вариант" – Binatone MaskFone

Это самый примитивный вариант "умной маски" из тех, которые сегодня будут рассматриваться.

Binatone MaskFone характерен тем, что имеет встроенные наушники и микрофон. Клавиши управления тоже присутствуют. Однако нажимать их прямо на лице не очень удобно.

характерен тем, что имеет встроенные наушники и микрофон. Клавиши управления тоже присутствуют. Однако нажимать их прямо на лице не очень удобно. Наличие наушников и микрофона на маске несколько теряет свою актуальность, учитывая, какой большой выбор беспроводных наушников предлагается сегодня на рынке.

Цена – 50 долларов.

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UVMask / Фото Wired

Массивный вариант – UVMask

После легкой тканевой маски вы вряд ли захотите переходить на эту.

Маска тяжелая. Но, кроме этого есть еще один недостаток – маска шумная. Респиратор плотно прилегает к лицу, не пропуская воздух снаружи благодаря силиконовой прокладке. Это нужно для того, чтобы пользователь мог дышать чистым очищенным воздухом, дезинфекцией которого занимается маска, когда вы включаете систему фильтрации.

Соответственно, маску нужно заряжать. Этот процесс будет занимать полтора-три часа в зависимости от блока питания, который вы выберете. UVMask держит заряд около 8 часов.

Особое неудобство представляет собой фиксация на лице. Так как маска тяжелая, а крепится ремешками за ушами.

Но нужно понимать, что UVMask фильтрует 100% воздуха , который вдыхает пользователь. И при этом не выглядит, как армейский противогаз. Это новый взгляд на повседневные средства индивидуальной защиты.

, который вдыхает пользователь. И при этом не выглядит, как армейский противогаз. Это новый взгляд на повседневные средства индивидуальной защиты. Однако на сайте компании указано, что маска не сертифицирована специальной комиссией и поэтому не предназначена для использования в медицинских целях.

UVMask – это пока самый технологичный вариант респиратора. И самый дорогой, ведь цена маски – 219 долларов.

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AirPop Active + Halo / Фото Wired

Спортивный вариант – AirPop Active + Halo

Эта маска имеет встроенную шайбу, в которой производитель разместил датчики дыхания и пульса.

Для пользования маской следует скачать приложение для телефона и подключения к AirPop Active + Halo. Приложение начнет мониторинг загрязненности воздуха в том месте, где вы находитесь, ориентируясь на данные GPS-навигатора. Маска, в свою очередь, начнет мониторинг частоты дыхания и пульса.

Приложение начнет мониторинг загрязненности воздуха в том месте, где вы находитесь, ориентируясь на данные GPS-навигатора. Маска, в свою очередь, начнет мониторинг частоты дыхания и пульса. Внутренняя часть маски имеет двойную силиконовую прокладку, что поможет избежать такого неудобства, как запотевшие очки.

Цена такого гаджета немаленькая – 210 долларов.

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Защищают ли эти маски от COVID-19

Нет. Эти маски стильные и предлагают повышение уровня комфорта в повседневной жизни с помощью интеграции таких технологий, как датчики дыхания или встроенные наушники. Однако они в основном ориентируются на загрязненный воздух вокруг и комфорт пользователя, а не на защиту от вирусов.

Ближе всего к полноценной защиты приближена маска UVMask. Однако она еще не сертифицирована, поэтому компания отказывается от ответственности в случае, если вы заболеете COVID-19, нося ее.