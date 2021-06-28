Родился Илон Маск в 1971 году в Претории – столице ЮАР. Отец Илона, Эррол Маск, стал миллионером уже к 30 годам. Он руководил успешным строительным бизнесом, строил офисные здания, торговые комплексы, жилые районы и даже военные объекты, а в середине 1980-х приобрел долю в изумрудной шахте в Замбии. Однако об этом вы можете почитать в нашем материале о жизни Маска, который мы писали ранее.

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Сегодня же мы расскажем вам о том, как Илон Маск прокладывал себе путь в Кремниевой долине, уверенно шел к успеху и в итоге стал технокоролем современного мира.

Путь в Кремниевую долину и Zip2

Впервые в Кремниевой долине Илон Маск оказался летом 1994 года. Он провел свою студенческую стажировку в Pinnacle Research Institute исследуя электролитические ультраконденсаторы. Вместе с тем он работал в компании по разработке компьютерных игр Rocket Science Games. Именно тогда Илон и решил связать свою жизнь и карьеру с Долиной.

В 1995 году его приняли в Стэнфордский университет, где Илон Маск собирался получить докторскую степень по прикладной физике и материаловедению. Однако именно на этот год пришелся начало интернет-бума – персональные компьютеры и интернет были уже широко доступны, компании массово переводили свой бизнес в сеть, акции интернет-компаний росли бешеными темпами, каждый день открывались сотни интернет-стартапов.

Уже на третий день учебного года 24-летний Илон Маск бросил учебу ради участия в этой новой "золотой лихорадке". Компания, которую он основал вместе с младшим братом Кимбалом, называлась Zip2 и разрабатывала для крупных газет вроде The New York Times и Chicago Tribune, онлайн-путеводители по городам.



Первая компания Илона Маска – Zip2 была онлайн-путеводителем / Фото Илон Маск

В те времена Илон Маск имел только долгов на 100 тысяч долларов за обучение поэтому ему катастрофически не хватало денег. Маск мог позволить себе лишь один компьютер – на нем он занимался разработкой, и на нем же работал сервер сайта с путеводителями. Программировать при запущенном сервере было невозможно, поэтому в роли компромисса Илон Маск запускал сайт днем, чтобы им могли пользоваться клиенты, а на ночь отключал, чтобы получить возможность продолжить разработку.

Интересный факт! Жил Илон Маск прямо в офисе, который снимал, а душ принимал в местном отделении Юношеской христианской ассоциации. Интересно, что до сих пор стиль жизни миллиардера не изменился.

Крах интернет-компаний и PayPal

Пузырь доткомов лопнул в 2000 году. Неоправданно завышенные цены на акции технологических компаний обвалились, на плаву остались лишь по-настоящему успешные бизнесы, продукты которых доминировали на рынках. Илон Маск оказался среди счастливчиков – еще в 1999 году его детище за 307 миллионов долларов приобрела Compaq, сделка принесла лично Илону 22 миллиона долларов.



Питер Тиль и Илон Маск / Фото AP

На 10 миллионов из них он в том же году основал компанию интернет-банкинга X.com, которая в 2000 году объединилась с аналогичным стартапом Confinity Питера Тиля, образовав PayPal. Некоторое время Илон Маск возглавлял эту компанию, однако затем между учредителями возникли разногласия, и Питер Тиль сместил его с руководящей должности.

Впрочем, Илон остался крупнейшим акционером. Основным источником прибыли PayPal в то время было обслуживание интернет-аукционов eBay. В 2002 году этот монстр поглотил своего операционного партнера – покупка обошлась торговой площадке в 1,5 миллиарда долларов, 165 миллионов из которых достались лично Илону Маску.

К звездам: SpaceX

Вдохновленный научной фантастикой Айзека Азимова в начале 2000 годов Илон Маск увлекся идеей колонизации Марса. Будущий инженер предположил, что имеет все необходимое для того, чтобы сделать технологический прорыв и в 2002 году Илон Маск вложил 100 миллионов долларов от продажи PayPal в создание компании SpaceX, куда переманил множество талантливых инженеров из ведущих ракетно-космических институтов страны.



SpaceX родилась из мечты отправить человека на Марс / Фото SpaceX

Интересные факты о SpaceX:

В 2015 году компания Илона Маска первой в истории космической индустрии реализовала на практике повторное использование ступеней ракет-носителей.

К 2018 году SpaceX вдвое обвалила расценки на коммерческие космические запуски и захватила 65% их мирового рынка.

А в 2020 году SpaceX впервые в истории доставила астронавтов на МКС, как частная космическая компания.

Сегодня космическая компания Илона Маска доставляет на МКС грузы и экипажи долгосрочных экспедиций, а также в рамках проекта Starlink постепенно выводит на орбиту группировки из 42 тысяч спутников, которые обеспечат мир доступом к скоростному интернету.

Но Илон не забывает и своего первоначального плана: первый пилотируемый запуск к Марсу он обещает организовать не ранее 2026 года, а полноценная колония на красной планете, согласно его планам, появится к 2050 году.

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Мечта об автономном электротранспорте: Tesla

Вторым футуристическим детищем Илона Маска стал стартап Tesla, которым он занялся в 2004 году. Конечно Илон Маск не изобрел электромобиль, но он первым в современной истории сделал его конкурентоспособным.

Сегодня Tesla уверенно конкурирует с автомобилями на бензине и является доступной для миллионов людей по всему миру. Коммерческий успех Tesla (совокупные продажи к 2020 году превысили 1 миллион электромобилей) заставил автопроизводителей по всему миру наладить выпуск собственных электрокаров.



Tesla перезапустила популярность электромобилей на новом уровне / Фото Tesla

Именно Tesla сделала Илона Маска одним из богатейших людей планеты. Сегодня он занимает одно из первых мест в рейтинге Forbes (тройка лидеров постоянно меняется) с состоянием в 167 миллиардов долларов, хотя еще год назад издание оценивало активы Илона примерно в 27 миллиардов.

К шестикратному росту доходов привел стремительный скачок капитализации Tesla: в начале 2020 года она составляла менее 100 миллиардов долларов, а сейчас компания оценивается в более чем 600 миллиардов, став самым дорогим автопроизводителем в мире.

Интересный факт! Илон Маск отметил этот успех в марте 2021 года, изменив название своей должности в Tesla с "генеральный директор" на "технокороль".

Будущее уже сегодня: OpenAI, Neuralink, Boring Company, SolarCity

Компании, основанные Илоном Маском, будто созданы, чтобы приблизить будущее со страниц научной фантастики.

OpenAI, которую он основал в декабре 2015 года, разрабатывает технологии искусственного интеллекта.

Neuralink появившаяся годом позже, создает нейрокомпьютерные интерфейсы, которые в ближайшие годы позволят "силой мысли" взаимодействовать с электроникой, лечить ряд заболеваний мозга, а в будущем – значительно расширить возможности человечества.

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Boring Company, основанная в 2016 году, строит транспортные инфраструктуры будущего – многоуровневые подземные скоростные туннели, которые навсегда избавят мир от пробок.

SolarCity – энергетическая компания (дочерняя компания Tesla), занимается продажей солнечных панелей и инфраструктуры, которые избавляют людей от необходимости платить за электроэнергию.