Об этом представители компании сообщили министру цифровой трансформации Михаилу Федорову в ответ на его письмо. Ответ Федоров опубликовал в своем телеграм-канале.

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IBM полностью выходит с российского рынка. Спасибо за поддержание мира! А как Россия представляет себя без software и hardware от IBM?

– отметил Федоров.

В своем письме Михаилу Федорову СЕО компании Арвинд Кришна объяснил, что IBM не продает никаких технологий стране-агрессору, а также не имеет никакого бизнеса с российскими военными организациями.

Кришна также поделился деталями о том, как компания помогает украинцам. Например, IBM обеспечила релокацию сотрудников и их семей и психологическую поддержку. Среди прочего компания организовала сбор денег среди работников и обещала удвоить их благотворительные взносы.

Кстати, российские власти активно обсуждают легализацию пиратства. В стране, со всех сторон обложенной санкциями, хотят отменить уголовную и административную ответственность за использование пиратского программного обеспечения. Однако пользоваться программами станет значительно труднее без компьютеров.

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