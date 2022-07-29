Apple, Google и Microsoft использовали металлы, незаконно добываемые в Бразилии: расследование

Бразильское издание утверждает, что три самых известных в мире компании – Apple, Google и Microsoft – использовали в своем производстве золото, нелегально добытое из земель местных коренных народов.

Современная техника, в том числе телефоны и компьютеры, содержит в своем составе мизерную долю золота. Как выяснил источник, этот драгоценный металл вышеназванные компании получали от двух заводов – итальянского Chimet и бразильского Marsam. Именно их и подозревает бразильская полиция в причастности к незаконной добыче на землях коренного народа каяпо.

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Что известно

По данным издания, оба завода сертифицированы и считаются "пригодными" для продажи своей продукции в США и Европе — регионах, традиционно требующих прозрачности поставщиков руды, в дополнение к более строгим критериям в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и нарушением прав человека.

У бразильских следственных органов есть доказательства того, что Chimet и Marsam получали незаконное золото.

Свои сделки они якобы провернули с помощью Дистрибьютора облигаций и ценных бумаг (DTVM), бразильского учреждения, уполномоченного ЦБ сопровождать сделки на финансовых рынках, в том числе покупку драгоценных металлов.

Золото, полученное в результате подпольной добычи или на охраняемых государством территориях (ими в Бразилии являются земли коренных народов), легализуется в тот момент, когда DTVM покупает продукт. Продавец золота заполняет бумажный счет-фактуру и самостоятельно указывает, откуда взялась золотая руда. Таким образом, мошенники могут сказать, что это легальная добыча, даже если это не так.

даже если это не так. Проверить это очень сложно, а после легализации металлы могут продавать крупным переработчикам, ювелирным магазинам, банкам, правительствам и некоторым из самых известных брендов в мире, включая Apple, Microsoft, Google и Amazon.

Журналисты Repórter Brasil обратились к Apple, Microsoft, Google и Amazon, однако к действиям пока прибегла только первая: компания исключила Marsam из списка поставщиков, но, впрочем, продолжила работать с Chimet.