TCL ранее представляла публике различные раздвижные устройства, но теперь ясно, что один из них может оказаться особенно амбициозным. Компания рассказала о концептуальном планшете, построенном на основе 17-дюймового напечатанного OLED-дисплея, на создание которого вдохновили древние свитки.

11 января открылась выставка CES, в рамках которой компания TCL провела презентацию своих устройств и концептов будущих разработок. В том числе и гибкого экрана. Чтобы развернуть его, необходимо раздвинуть устройство, как свиток, пишет Engadget.

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Что известно

Хотя показанные изображения явно не отражают то, что мы можем получить в финальном продукте, TCL предлагает использовать такие решения для вывода карт в походах и других ситуациях, когда потребуются большие экраны размером с ноутбук, которые для хранения требуют минимум места.

Сама панель предлагает "100-процентную цветовую гамму" и может использоваться в других устройствах вроде небольших телевизоров, сложных устройств и коммерческих дисплеев.

Посмотреть презентацию технологии можно с 14:38 в рамках презентации TCL: видео

Пока непонятно, в какие сроки собираются выпустить первые рабочие устройства. Но TCL ясно дала понять, что подобные технологии – это скорее вопрос "когда", а не "если". Компания не назвала даже приблизительных дат или других деталей. Скорее этим концептом можно судить, в каком направлении развиваются идеи TCL, а не думать о нем как о продукте, даже если такой планшет действительно в будущем выйдет на рынок.