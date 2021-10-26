Удобный, складной, компактный

В сложенном виде велосипед занимает всего 70 сантиметров в высоту, 68 см в длину и 26 см в ширину. Его можно катить за руль на трех колесах: переднем мотоциклетном и паре специальных колесиков как у скейта, которые в другое время болтаются сзади.

Интересно Сможет летать и ездить по дорогам: китайская компания Xpeng представила свой электромобиль



Сложенный Tatamel занимает крайне мало места / Фото Icoma

В рабочем состоянии Tatamel достигает в длину 123 сантиметра, в высоту – 100 сантиметров, в ширину 65 сантиметров. Мотор на 600 ватт питает литий-железо-фосфатный аккумулятор на 12 А / ч. Максимальная скорость – 40 км/ч, максимальная дальность на одном заряде – около 50 километров. Правда, эти показатели пока предварительные и могут отличаться от серийной модели.

Электрический мопед Tatamel: смотрите видео

Кроме этого, разработчики обещают переднюю и заднюю подвески, систему освещения на светодиодах, возможность заряжать от батареи другие устройства и съемные боковые панели, которые можно использовать с рекламной целью или просто, чтобы покрасоваться. В Японии Tatamel Bike проходит по категории мопедов, так что от водителя требуются только стандартные права.

О сроках начала серийного производства пока ничего не известно, как и о цене, которая будет объявлена лишь перед началом продаж электромопеда.