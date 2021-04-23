Что изменилось в новом Tamagotchi Pix

В гаджете верхняя часть "облупленной скорлупы" работает как кнопка снятия фото. Благодаря камере пользователь может вставить себя в фото с цифровым питомцем.

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Фотографии сохраняются в локальном хранилище и "публикуются" в специальной ленте активности, которая демонстрирует проведенное с воспитанником время.



Новые Tamagochi Pix позволяют сделать селфи с виртуальным животным / Фото Bandai

Bandai классифицирует ленту как часть социальной сети, хотя аксессуар не может подключаться к сети, поэтому это не соцсеть. Прошедшие Тамагочи имели Bluetooth-модуль для подключения к другим устройствам, но здесь обмен информацией, в том числе фото, происходит с помощью QR-кодов.

Другие интересные возможности Tamagochi Pix

Tamagotchi Pix получил вместо физических кнопок сенсорные. Сам цифровой воспитанник способен заниматься новыми видами активности:

покраска;

приготовление пищи;

заказ еды в сервисе доставки;

развлечения и игры.

Цена цифрового любимца

Новый Tamagotchi Pix доступен в четырех вариантах:

"Цветочный" (розовый)

"Небо" (фиолетовый)

"Океан" (синий)

"Природа" (зеленый).

Предзаказ на Tamagotchi Pix стартовал 22 апреля по цене 59,99 доллара (≈ 1 682 гривны).