Что изменилось в новом Tamagotchi Pix
В гаджете верхняя часть "облупленной скорлупы" работает как кнопка снятия фото. Благодаря камере пользователь может вставить себя в фото с цифровым питомцем.
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Фотографии сохраняются в локальном хранилище и "публикуются" в специальной ленте активности, которая демонстрирует проведенное с воспитанником время.
Новые Tamagochi Pix позволяют сделать селфи с виртуальным животным / Фото Bandai
Bandai классифицирует ленту как часть социальной сети, хотя аксессуар не может подключаться к сети, поэтому это не соцсеть. Прошедшие Тамагочи имели Bluetooth-модуль для подключения к другим устройствам, но здесь обмен информацией, в том числе фото, происходит с помощью QR-кодов.
Другие интересные возможности Tamagochi Pix
Tamagotchi Pix получил вместо физических кнопок сенсорные. Сам цифровой воспитанник способен заниматься новыми видами активности:
- покраска;
- приготовление пищи;
- заказ еды в сервисе доставки;
- развлечения и игры.
Цена цифрового любимца
Новый Tamagotchi Pix доступен в четырех вариантах:
- "Цветочный" (розовый)
- "Небо" (фиолетовый)
- "Океан" (синий)
- "Природа" (зеленый).
Предзаказ на Tamagotchi Pix стартовал 22 апреля по цене 59,99 доллара (≈ 1 682 гривны).