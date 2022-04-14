Тамагочи в дополненной реальности: разработчик Pokemon Go готовит новую игру
Источник:The Verge
Компания Niantic, наиболее известная игрой Pokemon Go, анонсировала новый проект. Обозреватели уже окрестили ее новой Тамагочи, хотя сами разработчики так игру не позиционируют.
Игра Peridot позволяет выращивать уникальных существ в дополненной реальности. Некоторые механики будут очень похожи на Pokemon Go.
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Что известно
В новой игре игроку предложат разводить волшебных виртуальных животных. Разработчики дают такую предысторию: "После тысячелетнего сна перидоты просыпаются в мире, что сильно отличается от того, каким они бродили раньше, и им понадобится ваша помощь, чтобы спастись от вымирания".
- Игроки смогут кормить, обучать и играть со своими животными, помогая им вырасти из милых малышей у взрослых.
- Известно также, что виртуальные звери будут способны размножаться.
- Одной из особенностей Peridots является то, что каждое существо уникально. Все они выглядят по-разному и имеют разные черты характера.
- Компания говорит, что у них также есть собственная ДНК, которая функционирует так же, как и в реальной жизни. Что именно под этим подразумевается пока не ясно.
Интерфейс игры Peridot / Фото The Verge
- Существуют разные архетипы существ, такие как единорог или гепард, и их можно скрещивать, чтобы создать совершенно новые виды.
- Niantic планирует начать тестирование Peridot в некоторых регионах совсем скоро, но пока не называет конкретных терминов.
Смотрите тизер-анонс новой игры с демонстрацией виртуальных существ: видео