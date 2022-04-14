Игра Peridot позволяет выращивать уникальных существ в дополненной реальности. Некоторые механики будут очень похожи на Pokemon Go.

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Что известно

В новой игре игроку предложат разводить волшебных виртуальных животных. Разработчики дают такую ​​предысторию: "После тысячелетнего сна перидоты просыпаются в мире, что сильно отличается от того, каким они бродили раньше, и им понадобится ваша помощь, чтобы спастись от вымирания".

Игроки смогут кормить, обучать и играть со своими животными, помогая им вырасти из милых малышей у взрослых.

Известно также, что виртуальные звери будут способны размножаться.

Одной из особенностей Peridots является то, что каждое существо уникально. Все они выглядят по-разному и имеют разные черты характера.

Компания говорит, что у них также есть собственная ДНК, которая функционирует так же, как и в реальной жизни. Что именно под этим подразумевается пока не ясно.

Интерфейс игры Peridot / Фото The Verge

Существуют разные архетипы существ, такие как единорог или гепард, и их можно скрещивать, чтобы создать совершенно новые виды.

Niantic планирует начать тестирование Peridot в некоторых регионах совсем скоро, но пока не называет конкретных терминов.

Смотрите тизер-анонс новой игры с демонстрацией виртуальных существ: видео



