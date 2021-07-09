Везде экран: патент показывает, как может выглядеть один из следующих смартфонов Xiaomi

В сети появились изображения возможного смартфона Xiaomi с экраном, загнутым на все четыре стороны. Взяты они из патентной заявки, а это значит, что такой аппарат не обязательно появится на рынке – в процессе разработки компания может отменить модель, если что-то пойдет не так.

Судя по изображениям, компания рассматривает несколько вариантов исполнения дисплея. В одном случае он загибается на все четыре грани, в другом обходит углы.

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Как это выглядит

Во втором случае конструкция должна быть более прочной, хотя такой вариант визуально проигрывает первому. Оба выглядят потенциальными преемниками Xiaomi Mi Mix Alpha, в котором экран окутывает обе стороны смартфона.

Концепты вероятного смартфона Xiaomi / Фото LetsGoDigital



В обоих случаях блок основной камеры выглядит одинаково: с основным датчиком в отдельном верхнем блоке. В нижнем будут располагаться, скорее всего, дополнительные датчики. По крайней мере, ничто не указывает на то, что нижний блок будет занят дополнительным экраном, как у Mi 11 Ultra.

Еще один важный момент, на который можно обратить внимание: в смартфоне нет ни механических клавиш, ни каких-либо разъемов. Это предполагает беспроводную зарядку, работу только с беспроводными наушниками. Однако большой вопрос, как реализованы громкоговорители.

Увидит ли мир такой смартфон, покажет время. Ведь часто компании патентуют идеи только для того, чтобы их не запатентовали конкуренты.