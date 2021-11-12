Так может выглядеть будущий электромобиль от Apple: дизайнеры создали 3D-модель

Автомобильные эксперты из британской лизинговой компании Vanarama проанализировали ряд патентов Apple, связанных с транспортными средствами. Вместе с дизайнерами на основе этих данных они создали 3D-модель потенциальной Apple Car.

Конечно же, финальный результат может быть кардинально другим, ведь сам факт патента не означает его обязательное воплощение в жизнь. Компания может еще не раз изменить как дизайн, так и характеристики электромобиля.

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Apple Car

Концепт от Vanarama касается не только внешнего вида машины, но и дизайна салона.

На специальном сайте можно осмотреть машину со всех сторон, а также, по желанию, переместиться внутрь, чтобы оценить интерьер.

В каждом элементе команда упоминает, какой именно патент лег в основу визуализации.

Концепт Apple Car / Фото Vanarama

Внутри автомобиля можно увидеть огромный сенсорный дисплей, занимающий всю панель приборов, и вспомогательный в центре руля.

На экране видны интерфейсы системы CarPlay и операционной системы, напоминающей iOS.

Сам руль расположен в правой стороне салона, поскольку визуализация создавалась специалистами из Великобритании.

Концепт Apple Car / Фото Vanarama

Дизайнеры также щедро разбросали логотипы компании Apple по всему автомобилю. Их можно увидеть на всех колесах, на радиаторной решетке, в задней части кузова между фарами, а также внутри салона на руле и сиденьях.

Согласно последним данным, автомобиль от Apple можно ожидать не раньше, чем через пять лет.