Тайваньская компания TSMC отказалась от еще одного контракта с россиянами

К санкциям против России присоединяется все большее стран и компаний. Ранее Тайвань запретил торговлю чипами и оборудованием с оккупантами, а завод TSMC отказался производить российские мобильные чипы. Теперь добавили еще пункт.

Как сообщают местные пропагандисты, теперь самая подсанкционная страна мира может остаться и без серверных процессоров "Байкал". Новые контракты на производство российского хлама TSMC больше не заключает.

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В связи с невозможностью новых заказов, российская компания Baikal Electronics может заморозить выпуск серверных процессоров Baikal-S , представленных в конце 2021 года.

, представленных в конце 2021 года. Интересно, что в этот раз никто не вспоминает о намерениях перенести сборку чипов на местные фабрики, как это было раньше. В любом случае даже если такие планы у России и есть, то претворить их в жизнь быстро не удастся, ведь процесс запуска производства требует длительной подготовки.

Отмечается, что на продукцию Baikal-S рассчитывал ряд крупных заказчиков, включая российский "Сбербанк", чтобы выполнить требования по импортозамещению. Без отечественной альтернативы российским компаниям придется полагаться на параллельный импорт иностранных процессоров.

Источник также обращает внимание, что даже уже производимые партии процессоров Baikal-M для компьютеров и ноутбуков не поступают в Россию.

Об этом говорили участники недавнего саммита дизайн-центров: проблемы с доступом к производственным мощностям и зарубежной IP делают поставки ненадежными и закладывать такой процессор в разработку новых компьютеров слишком рискованно.

– цитирует "Коммерсант".

Кстати, санкции против российских процессоров "Байкал" недавно ввела и Великобритания. Кроме того, под ограничения попала и компания МЦСТ, производящая процессоры "Эльбрус". Дело в том, что они используют архитектуру британской компании ARM. А новые санкции предусматривают не только замораживание зарубежных активов МЦСТ и Байкал Электроникс, но и ограничение на использование ими технологий, в том числе и архитектуры ARM. Это должно остановить выпуск новых процессоров. Без соответствующих разрешений с "Байкал Электроникс" не согласится работать ни один крупный зарубежный производитель микросхем – UMC, Global Foundries или тот же TSMC.

Собеседник издания "Коммерсант", опубликовавший об этом материал, допустил, что Россия может искать фабрику, которая пойдет на нарушение патентного права ARM, или же ей придется переносить свои разработки на открытые процессорные архитектуры, например RISK V, MIPS, VLIW. Это потребует перепроектирования всего процессора и займет два-три года и до 1 миллиарда рублей.