Тайваньская армия создала экзоскелет, который дает суперсилу: в чем его особенность

Экзоскелеты уже давно являются одной из целей сильнейших армий мира. Они открывают значительные возможности, усиливая человека. Основная сложность их в том, чтобы создать такой механизм, который был бы одновременно прочным и мобильным. Ведь чем габаритнее будет конструкция, тем больше она будет замедлять ее носителя.

Над разработкой работали специалисты Чжуншаньского института науки и технологии (Тайвань). Они создали экзоскелет для нижней части тела, который позволит значительно нарастить физические возможности военнослужащих на поле боя.

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Что известно о новом экзоскелете

Эта модель является частью программы "Taiwan Ironman", на которую власти выделили 5,7 миллиона долларов , рассчитанной на четыре года.

, рассчитанной на четыре года. По словам руководителя проекта Джен Куо-Куанга, устройство значительно снижает нагрузку на ноги и суставы, что дает возможность солдату переносить тяжелые вещи на большие расстояния со скоростью 6,4 километра в час.

Экзоскелет работает, питаясь от встроенных аккумуляторных батарей.

В отличие от аналогов, эта модель относительно компактная и легкая, она состоит не из массивных блоков, а из небольших накладок на ноги.



В Тайване создали экзоскелет / Фото South China Morning Post

Они могут быть использованы в полевых операциях и для перемещения боеприпасов и тяжелого вооружения, а также могут повысить мобильность и эффективность войск в военное время и в ходе спасательных операций после стихийных бедствий,

– говорят разработчики.

Разработчики уже занимаются версией 2.0, которая увеличит "грузоподъемность" бойцов уже до 100 килограммов, что позволит им также самостоятельно эвакуировать раненых с поля боя.



В Тайване создали экзоскелет / Фото CNA

Подобных разработок в мире уже много. Первый экзоскелет был разработан совместно с General Electric и United States military еще в 60-х годах, и назывался Hardiman. Сегодня многие компании и страны занимаются созданием собственных решений. Такие, например, есть у США, в Японии и Израиле. Частными разработками порой занимаются даже отдельные люди. Так, например, отец создал экзоскелет для сына, который не может ходить.