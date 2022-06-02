В список запрета на экспорт добавили чипы с тактовой частотой более 25 мегагерц. Кроме того, под санкции попало литографическое оборудование, используемое для изготовления таких микросхем.

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Подробности

Соответствующее уведомление опубликовало Министерство экономики Тайваня. В частности, там говорится, что MOEA подготовило список стратегических высокотехнологичных товаров, которые запрещены к экспорту в Россию и Беларусь. Последняя включена в список, поскольку может помочь России импортировать подобные товары.

Под запрет попадает микропроцессорная техника, отвечающая хотя бы одному из трех условий:

Достигается уровень быстродействия 5 гигафлопс и выше или арифметическое логическое устройство имеет разрядность свыше 32 бита или более.

Тактовая частота электронного компонента превышает 25 мегагерц.

Один или несколько портов или интерфейсов обеспечивает скорость передачи между компонентами более 2,5 мегабайта в секунду.

Также введены ограничения, касающиеся конструктивного выполнения: отгружаемые в Россию и Беларусь микросхемы должны иметь не более 144 контактов и время задержки распространения основного затвора менее 0,4 наносекунды.

Кроме этого, запрещаются поставки отдельных видов литографического оборудования, используемого для изготовления микросхем с использованием фотооптических или рентгеновских методов. Например, литографическое оборудование, включающее в себя проекцию и передачу изображения, поэтапную операцию (прямой шаг на пластинах) или операцию поэтапного сканирования (сканеры). Под запретом находятся также обрабатывающие и сканирующие электронные микроскопы, предназначенные для автоматического контроля шаблонов полупроводниковых приборов.

Следует отметить, что полупроводниковое оборудование сегодня является основной категорией экспорта Тайваня с точки зрения стоимости. Его объем в экономике страны составляет 32 процента от общей стоимости экспорта за 2021 год. Основными рынками являются Китай, Гонконг, Сингапур и США.

Прочие технологические санкции против России: