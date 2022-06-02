В список запрета на экспорт добавили чипы с тактовой частотой более 25 мегагерц. Кроме того, под санкции попало литографическое оборудование, используемое для изготовления таких микросхем.
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Подробности
Соответствующее уведомление опубликовало Министерство экономики Тайваня. В частности, там говорится, что MOEA подготовило список стратегических высокотехнологичных товаров, которые запрещены к экспорту в Россию и Беларусь. Последняя включена в список, поскольку может помочь России импортировать подобные товары.
Под запрет попадает микропроцессорная техника, отвечающая хотя бы одному из трех условий:
- Достигается уровень быстродействия 5 гигафлопс и выше или арифметическое логическое устройство имеет разрядность свыше 32 бита или более.
- Тактовая частота электронного компонента превышает 25 мегагерц.
- Один или несколько портов или интерфейсов обеспечивает скорость передачи между компонентами более 2,5 мегабайта в секунду.
Также введены ограничения, касающиеся конструктивного выполнения: отгружаемые в Россию и Беларусь микросхемы должны иметь не более 144 контактов и время задержки распространения основного затвора менее 0,4 наносекунды.
Кроме этого, запрещаются поставки отдельных видов литографического оборудования, используемого для изготовления микросхем с использованием фотооптических или рентгеновских методов. Например, литографическое оборудование, включающее в себя проекцию и передачу изображения, поэтапную операцию (прямой шаг на пластинах) или операцию поэтапного сканирования (сканеры). Под запретом находятся также обрабатывающие и сканирующие электронные микроскопы, предназначенные для автоматического контроля шаблонов полупроводниковых приборов.
Прочие технологические санкции против России:
- Компания Siemens ушла с российского рынка спустя почти 170 лет работы.
- В России и Беларуси не будут транслироваться Олимпийские игры 2026 и 2028 годов.
- Huawei остановила продажи оборудования в Россию и не реагирует на запросы на поставку.
- Российские аэропорты теряют оборудование для досмотра багажа и пассажиров. Читайте, какими будут последствия.
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