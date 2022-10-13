Китай мечтает о TSMC, ведь сам не владеет технологией даже приближенной к имеющимся в распоряжении Тайваня. Местные заводы Taiwan Semiconductor Manufacturing Company сегодня обеспечивают более половины мирового спроса на чипы – процессоры, платы памяти и другие полупроводники. Пекин же, каждый день получая новые санкции, остается без важных сегодня технологий и постепенно выпадает из технологического лидерства. В случае успешной военной кампании против Тайваня Китай получит доступ к богатым активам Тайваня, включая производственную базу микрочипов. Потому некоторые бывшие чиновники США выступили за то, чтобы сообщить Китаю, что объекты TSMC будут уничтожены, если остров оккупируют.

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Что будет с TSMC

Как пишет источник, генеральный директор Бюро национальной безопасности Тайваня Чэнь Мин-тонг заявил, что нет необходимости уничтожать полупроводниковую промышленность в возможном вооруженном столкновении с Китаем. По его словам, Китай ничего не получит от захвата заводов, ведь TSMC глубоко интегрирована в международную цепочку поставок, поэтому производство все равно будет остановлено.

Если вы понимаете экосистему TSMC, такие комментарии нереальны. TSMC необходимо интегрировать глобальные элементы, прежде чем производить высококачественные чипы. Без ключевых компонентов или оборудования TSMC не сможет продолжить производство. Даже если Китай получит золотую курицу, она не сможет нести золотые яйца,

– говорит Чэнь Мин-тонг.

Таким образом, даже имея производственные помещения и оборудование, Китай не сможет производить чипы так, как это делал Тайвань, ведь теперь не будет необходимых для этого материалов. Кроме того, оборудование тоже не вечно: рано или поздно его придется заменить, но нечем будет из-за санкций.

Стоит отметить, что в последнее время TSMC активно сотрудничает с США по перенесению своего производства на территорию Штатов и защите коммерческой тайны. К примеру, еще при президентстве Дональда Трампа объявили о строительстве крупного завода в Аризоне. Он обеспечит 1600 рабочих мест, а производство должно начаться уже в 2024 году. Там, вероятно, будут создавать чипы по 4-нанометровой технологии и более современные. Пока основная часть производства TSMC происходит в Синьчжу, городе в северо-западной части острова Тайвань.