Тайные соглашения Apple: Тим Кук договорился с властями Китая пять лет назад – The Information
Источник:The Information
Западное издание The Information написало о тайном соглашении между корпорацией Apple и властями Китая, которое подписали еще пять лет назад. Цена вопроса – на 275 миллиардов долларов.
Согласно расследованию, генеральный директор компании Тим Кук лично летал в Китай и подписал соглашение. Произошло это в 2016 году, когда Apple столкнулась со всплеском активности регуляторов в стране.
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О чем Apple договорилась с Китаем
Как пишет издание, встречаясь с официальными лицами Тим Кук лоббировал интересы Apple. Результатом и стали сделки с китайским правительственным агентством.
- Речь идет о договоренности, которая позволила компании получить некоторую свободу от китайских регуляторов.
- Apple обязалась помогать китайским компаниям разрабатывать передовые технологии и проводить обучение китайских специалистов.
- Кроме того, Apple вложила 1 млрд долларов в китайский стартап Didi Chuxing.
- Также было обещано использовать больше китайских компонентов при производстве продукции Apple, сотрудничать с китайскими разработчиками программного обеспечения и инвестировать в технологические компании.
- Корпорация также должна сотрудничать с китайскими учебными заведениями в области новых технологий.
- Взамен Apple смогла без проблем продолжить работать в Китае.
Стоимость сделки оценивается в более 275 миллиардов долларов. Ее условия допускают возможность продления еще на один год, до мая 2022 года, в случае отсутствия возражений обеих сторон.Напомним, ранее мы писали о том, что Исследовательский центр Школы глобальных дел и государственной политики имени Мунка при Университете Торонто провел расследование, в результате которого выяснилось, что у компании Apple существует список слов, фраз и даже цифр, которые запрещено гравировать на ее устройствах в Китае. Более того, это не какие-то общие нецензурные слова или содержание 18+, которые традиционно запрещают по всему миру, а характерные только для Китая.