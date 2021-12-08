Тайные соглашения Apple: Тим Кук договорился с властями Китая пять лет назад – The Information

Западное издание The Information написало о тайном соглашении между корпорацией Apple и властями Китая, которое подписали еще пять лет назад. Цена вопроса – на 275 миллиардов долларов.

Согласно расследованию, генеральный директор компании Тим Кук лично летал в Китай и подписал соглашение. Произошло это в 2016 году, когда Apple столкнулась со всплеском активности регуляторов в стране.

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О чем Apple договорилась с Китаем

Как пишет издание, встречаясь с официальными лицами Тим Кук лоббировал интересы Apple. Результатом и стали сделки с китайским правительственным агентством.

Речь идет о договоренности, которая позволила компании получить некоторую свободу от китайских регуляторов.

Apple обязалась помогать китайским компаниям разрабатывать передовые технологии и проводить обучение китайских специалистов.

разрабатывать передовые технологии и проводить обучение китайских специалистов. Кроме того, Apple вложила 1 млрд долларов в китайский стартап Didi Chuxing.

Также было обещано использовать больше китайских компонентов при производстве продукции Apple, сотрудничать с китайскими разработчиками программного обеспечения и инвестировать в технологические компании.

Корпорация также должна сотрудничать с китайскими учебными заведениями в области новых технологий.

Взамен Apple смогла без проблем продолжить работать в Китае.

– это китайский конгломерат, предоставляющий услуги агрегатора такси, каршеринга и райдшеринга. Компания имеет большое количество разнообразных приложений, которыми пользуются более 450 миллионов человек в 400 городах Китая, а также в других странах.

Стоимость сделки оценивается в более 275 миллиардов долларов. Ее условия допускают возможность продления еще на один год, до мая 2022 года, в случае отсутствия возражений обеих сторон.