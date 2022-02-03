Тайна разгадана: как сверхмассивные звезды оказываются там, где их не должно быть

Массивные звезды отличаются очень горячими ядрами и мощным излучением. Это одни из самых ярких объектов Галактики, но их жизненный цикл довольно короткий.

К примеру, такие звезды, как наше Солнце, "живут" примерно 10 миллиардов лет. А вот массивные звезды – 10 миллионов. Короткая продолжительность существования – это плата за мощное излучение, которое становится причиной быстрого выгорания водорода. А тайна заключается в том, что такие массивные звезды обнаруживают над диском Галактики, где они никак не могли образоваться, а путь туда бы длился десятки миллионов лет. Как же они туда попали? Ученые считают, что все просто – раньше существовало две звезды, а не одна.

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Слияние двух звезд в представлении художника / Фото Wikipedia

Звезды высокого над Галактикой

Ученые исследовали звезду HD93521.

Этот гигант имеет радиус, примерно в 15,6 раза превышающий радиус Солнца.

Масса великана больше в 17 раз, чем масса Солнца.

Хотя HD93521 – один из самых ярких объектов в видимом диапазоне, но невооруженным глазом ее не увидишь – видимая звездная величина (m) объекта составляет 7,03m. Поэтому разглядеть звезду выйдет разве что в бинокль или телескоп. Искать необходимо в созвездии Малого Льва

HD93521 удалена от диска Млечного Пути примерно на 3600 световых лет.

От Солнца ее отделяет около 3800 световых лет.

Итак, что же не так с этой звездой? Ученые тщательно изучили объект и его расположение и сделали следующие выводы:

Скорость вращения звезды вокруг своей оси очень высокая.

Возраст HD93521 составляет 3 – 7 миллионов лет.

К своему сегодняшнему месту расположения звезда должна была лететь 36 – 42 миллиона лет.

В этом и состоит парадокс HD93521 и других подобных звезд – они расположены там, где звезды в принципе не могли образоваться, а путь туда занимает время, превышающее возраст самих звезд.

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Разгадка тайны "невозможного расположения"

Подсказку астрономам дала высокая скорость вращения звезды вокруг своей оси. По их мнению, это свидетельствует о том, что такой объект образовался в результате слияния двух менее массивных светил. Они постепенно сближались и быстрее раскручивались вокруг общего центра масс – это объясняет сегодняшнюю высокую скорость вращения HD93521 вокруг своей оси.

Поэтому ученые считают, что HD93521 в первую очередь образовалась в диске Галактики как тесная двойная система звезд со средней массой. По неизвестным причинам бинарная система покинула Млечный Путь и "взяла курс" к сегодняшнему местоположению. По дороге туда две звезды слились в одну, образовав массивный объект HD93521.