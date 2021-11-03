Еще летом в сети распространились слухи о том, что чипы для Google будет производить Samsung. Эти две компании очень тесно сотрудничают не один год.

Интересно Google представила первый процессор собственного производства: все, что известно о Tensor

Например, єто заметно в эволюции ОС Android, постоянно перенимающей какие-то функции по прошивкам корейцев, и наоборот. Тогда специалисты отрасли предположили, что процессор, который тогда называли Whitechapel, будет всего лишь модифицированным Exynos (фирменный чип Samsung). Такой вывод они сделали после статьи издания ETNews за август 2020 года, правильно описавшей бизнес-план Samsung, в котором и упоминался заказ на процессоры для Google. В целом эксперты не прогадали. Хоть и с некоторыми оговорками.

Google не создавала свой процессор

После того как Pixel 6 и Pixel 6 Pro появились в продаже, эксперты принялись анализировать их составляющие. В том числе и процессор Tensor. Они смогли подтвердить, что этот чип на самом деле является разработкой Samsung, а не Google.

Сам Tensor, по данным источника, является промежуточным этапом развития между Exynos 2100 и еще не выпущенным Exynos 2200.

В коде ядра обоих новых Pixel упоминается Exynos 9845 с техническим номером S5E9845. Exynos 2100 имеет схожий номер: S5E9840 – так он обозначен в технической документации Samsung.

Вот как выглядит кусок кода Tensor: