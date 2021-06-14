Таяние антарктического ледника показали на timelapse-видео

Ледник Пайн-Айленд стремительно тает и сползает в море. В последнее время этот процесс резко ускорился. Исследователи, наблюдающие за этим процессом, показали его на timelapse-видео.

Пайн-Айленд в Антарктиде является одним из тех ледников, которые быстро исчезают. Между 1990 и 2009 годами ледник ускорил сползание в море, когда теплые океанские течения разъедали нижнюю часть шельфового льда, дестабилизируя его структуру. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

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Что происходит с ледником

По данным исследования 2010 года, за два десятилетия движение ледника к морю ускорилось с 2,5 километра в год до 4 километров в год.

Однако теперь, в период с 2017 по 2020 год, ледник ускорился еще больше, выяснили американские гляциологи из Вашингтонского университета. По мере движения ледника в его шельфовом льду появлялись поверхностные и глубокие трещины. Это приводило к тому, что от него откалывались огромные куски льда.

Команда обнаружила, что площадь шельфового ледника уменьшилась примерно на 20 процентов. Потерянная площадь равна 651 квадратному километру. При этом скорость ледника у его края увеличилась на 12 процентов.

Таяние антарктического ледника: timelapse-видео

На видео, собранном из спутниковых данных, можно видеть, как большие трещины появляются в центре шельфа.

Ученые отметили, что неясно, что именно вызывает образование трещин и будут ли они появляться чаще в будущем. Однако, судя по всему, шельфовый ледник Пайн-Айленд может разрушиться быстрее, чем предполагалось ранее: в течение десятилетий, а не веков.