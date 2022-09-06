Спутник Yaogan 33(02) поднялся в космос на китайской ракете Long March 4C из центра запуска спутников Цзюцюань в пустыне Гоби. Этот запуск стал 35-м успешным стартом космического государства Восточной Азии в текущем году.

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После запуска Космические силы США обнаружили два новых объекта на орбите: новый спутник на околополярной орбите размером 688 на 680 км и верхнюю часть Long March 4C.

Что известно о секретном китайском спутнике

Мало что известно о Yaogan 33, новой секретной серии спутников дистанционного зондирования. Китайские государственные СМИ утверждают, что зонд будет использоваться для "научных экспериментов, переписи национальных земельных ресурсов, оценки урожайности и предотвращения катастроф".

Однако западные космические аналитики предполагают, что спутники серии Yaogan обслуживают как гражданских, так и военных пользователей в Китае. В прошлом месяце Китай запустил новые партии спутников Yaogan 35, которые могут использоваться для задач наблюдения Земли или сбора разведывательных данных.



Ракета Long March 4C на стартовой площадке / Фото NASASpaceFlight

Серия космических зондов Yaogan включает в себя спутники с ориентированными на Землю оптическими телескопами и радарами для сбора изображений высокого разрешения для китайских военных и разведывательных служб.

Независимые аналитики считают, что Yaogan 33 может нести радиолокационную разведку, предназначенную для получения всепогодных дневных и ночных изображений стратегических целей по всему миру.

Данные в диапазоне SAR – это не просто снимки со спутника, а подробные изображения полученные благодаря радиозондированию. Для них нет преград в виде облаков, смога или темного часа суток. Такие спутники прекрасно отслеживают технику, радиолокационные сооружения и даже могут "видеть" из-за тонкого потолка военных ангаров.

Кстати, именно на базе такой технологии работает спутник ICEYE, купивший Фонд Сергея Притулы на собранные украинцами 17 миллионов долларов.

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Yaogan 33 – это также название военного спутника дистанционного зондирования, потерянного в результате неудачного запуска Long March 4C в мае 2019 года, что вызвало предположение о том, что новый запущенный спутник Yaogan 33(2) может быть заменой.

NASASpaceFlight сообщила, что предыдущий спутник из серии 33, Yaogan 33 (01), запущенный в конце 2020 года, вероятно, был космическим радаром с синтезированной апертурой (SAR), который может снимать изображения через облака и ночью. Yaogan 33 (01) и (02) сейчас находятся на схожих орбитах.