Таинственный Фаэтон: ученые поняли, почему увеличивается яркость астероида

Вокруг Солнца вращаются сотни тысяч небольших объектов. Некоторые из них очень интересуют научное сообщество Земли. Например, астероид Фаэтон, который кружит вокруг Солнца с периодом в 524 суток. Интересно то, что объект периодически увеличивает свою яркость и ученые не могли понять этот феномен. Но, кажется, ответ найден.

Астероид 3200 Phaethon или Фаэтон – это 5-километровое космическое тело из группы Аполлона. Это означает, что Фаэтон пересекает земную орбиту извне. И астероид выделяется даже среди Аполлонов, ведь он пересекает на только орбиту Земли, но и всех внутренних планет: Меркурия, Венеры и Марса. Когда Фаэтон приближается к Солнцу, то увеличивает свою яркость. Причиной этого, говорят ученые, являются выбросы натрия.

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Движение астероида 3200 Phaethon своей орбите: смотреть видео онлайн

Подробнее о причинах увеличения яркости Фаэтоном

Увеличение Фаэтоном яркости при приближении к Солнцу напоминает "кометный сценарий". В случае с "хвостатыми скитальцами" тепло от Солнца растапливает лед, который содержит комета. Но астероид Фаэтон – это преимущественно каменистое тело. Тогда почему этот объект проявляет кометоподобную активность?

Орбита астероида сближает его с Солнцем на расстояние всего 20 миллионов километров. Например, Меркурий, ближайшая к Солнцу планета Солнечной системы, приближается к 46 млн километров.

Находясь так близко к Солнцу, поверхность Фаэтона разогревается к 750 градусам по Цельсию. При таких температурах вода, углекислый газ или угарный газ давно бы испарились. Но натрий может выделяться из глубин самого астероида, образуя "кому" – шар из газа вокруг Фаэтона.

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Движение Фаэтона по орбите: смотреть видео онлайн

А что Геминиды?

Метеорный поток Геминиды порожденный астероидом Фаэтон. Частицы космического тела ежегодно с 4 по 17 декабря встречаются с Землей, давая людям возможность наслаждаться "падающими звездами".

Во время встречи метеороида с атмосферой он сгорает в виде метеора. Цвет "пламя" позволяет определить химический состав космического тела. Натрий предоставил бы метеору желтый цвет. А метеоры потока Геминиды не желтые.

Ученые считают, что выбросы натрия из глубин Фаэтона вызывают разлет обломков астероида в космосе. Это и вызывает метеорный поток Геминиды. И натрий в этих обломках быстро испаряется из-за близости к Солнцу. Кроме того, большинство натрия, как считают астрономы, концентрируется в глубине Фаэтона, а не возле поверхности.

Исследование дает ответы сразу на 3 вопроса:

Причину кометоподобной активности Фаэтона. Причину образования метеорного потока Геминиды. Причину отсутствия натрия в метеорах потока Геминиды.