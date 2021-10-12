"Таинственные" радиосигналы из космоса помогут ученым открыть новые планеты

Недавно астрономы зафиксировали в космосе до сих пор непонятные радиосигналы, источниками которых, по мнению ученых, могут быть до сих пор неоткрытые планеты. Предполагается, что природой сигналов является взаимодействие магнитных полей планет и звезд, вокруг которых они могут вращаться. Исследователи полагают, что это может стать новым способом обнаружения экзопланет.

За все время изучения космоса учеными обнаружено более 4500 экзопланет, расположенных за пределами Солнечной системы. Большинство из них обнаружены традиционными методами – например, диск звезды несколько тускнеет, если планета проходит на его фоне (транзитный метод). Есть и другие способы определения подобных объектов. Похоже, теперь к ним добавился новый вариант.

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Исследования "таинственных сигналов

Астрономы национальной обсерватории Нидерландов ASTRON и австралийского Университета Квинсленда провели ряд экспериментов по выявлению планет с помощью радиотелескопа Low Frequency Array (LOFAR). Исследовались красные карлики – это сравнительно маленькие звезды с высокой магнитной активностью, которые испускают элементарные частицы и радиоволны.

Обнаружение таких звезд само по себе было успехом из-за большого расстояния до них и мощного радиошума в космосе, мешающего регистрировать сигналы от отдельных объектов. Однако с помощью LOFAR удалось обнаружить

Примечательно, что четыре из них были старыми звездами с пониженной магнитной активностью, поэтому в теории их сигналы не должны были регистрироваться телескопами. Лучшим объяснением, предложенным учеными, стало то, что на их орбите находятся "невидимые" планеты.

Как космические радиосигналы помогут искать новые планеты

Как известно, звезды испускают огромное количество нейтральных и заряженных частиц – вместе это называется "звездным ветром". При взаимодействии с магнитными полями планет могут возникать явления, на Земле, известные как "полярные сияния", а также генерироваться радиоволны – особенно, если планета сама интенсивно отдает материю в космос.

Подобный тип взаимодействия можно наблюдать в Солнечной системе на примере Юпитера и его спутника Ио. По мнению ученых аналогичная модель характерна и для радиосигналов от четырех странных красных карликов.

Существование планет вокруг этих звезд еще предстоит подтвердить другими способами, но сама модель выглядит довольно интересной для ученых. По их мнению, радиотелескопы будущего могут быть достаточно чувствительными для выявления подобных экзопланет и, если их существование подтвердится, новая техника пополнит инструментарий для обнаружения объектов за пределами Солнечной системы.