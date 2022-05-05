В апреле 2022 года доля браузера Microsoft Edge на базе Chromium превысила 10%. Это позволило ему подняться на вторую строчку среди самых популярных браузеров для десктопных платформ, уступив только Google Chrome, который по-прежнему уверенно доминирует на рынке.

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Сам рейтинг за апрель 2022 года выглядит так:

Google Chrome – 66,64%

Microsoft Edge – 10,07%

Apple Safari – 9,61%

Mozilla Firefox – 7,86%

Opera – 2,43%

Internet Explorer – 0,97%

Для Microsoft Edge такой результат является значительным достижением, учитывая, что официальный релиз Chromium-версии состоялся только два года назад. С этого времени браузер начал резко набирать популярность среди пользователей. Он активно развивается, а разработчики внедряют все новые и новые функции.

Интересный факт! Оригинальная версия Edge впервые увидела свет в 2015 году. Тогда браузер работал на базе проприетарного браузерного движка от Microsoft и не очень-то интересовал пользователей. В связи с этим через три года Microsoft заявила о намерении взять за основу для своего браузера кодовую базу Chromium, используемую в Google Chrome.

Почему Edge так быстро завоевывает аудиторию

Основная причина роста доли использования Microsoft Edge на десктопных платформах заключается в том, что он является стандартным браузером в операционной системе Windows 11. Microsoft активно продвигает Edge, а отказ от Internet Explorer 11 в следующем месяце может позволить ему сделать еще один небольшой рывок.

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Ситуация со смартфонами совсем другая

Когда дело доходит до мобильных платформ, то здесь уже совсем другая история, отражающая отсутствие у Microsoft мобильной операционной системы с момента выхода Windows Mobile. Согласно анализу StatCounter, Edge даже не вошел в шестерку лучших браузеров на мобильных устройствах. Здесь также лидирует Chrome, занявший первое место, у него 62,87% доли использования, а Safari на iPhone и iPad занимает комфортное второе место с 25,35%, опережая на 20,65%, Samsung Internet с 4,9% на третьем месте.