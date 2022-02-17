Зачем Евросоюзу свой спутниковый интернет

Цель проекта: обеспечить качественным интернет-соединением всю Европу, включая регионы, составляющие "стратегические интересы" союза (регионы Арктики и Африки). На реализацию задуманного уже планируют выделить 6,8 миллиарда долларов.

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Часть денег выделит Еврокомиссия, остальные поступят от частных компаний и стран-членов союза и партнеров по Европейскому космическому агентству (ESA).

По словам комиссара ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретона, Европа обязана построить независимый спутниковый интернет в течение нескольких лет. В интервью французскому телеканалу BFM он заявил, что космос начинает играть все более важную роль в повседневной жизни людей, а также в экономическом росте, безопасности и геополитическом влиянии стран по всему миру. Еврокомиссия не хочет играть роль догоняющего на фоне этих изменений, поэтому намерена активно инвестировать в перспективные космические проекты.

Это имеет первостепенное значение с точки зрения нашего стратегического и технологического суверенитета,

– добавил Бретон.

Что известно о технической стороне проекта

Одним из ключевых проектов такого типа станет пока безымянная сеть интернет-спутников. Техническая сторона вопроса сейчас не раскрывается, но уже известно, что новое созвездие космических аппаратов будет опираться на ранее запущенные спутники. Когда заявленная система будет реализована, Европа получит третью космическую сеть, которая дополнит Galileo и Copernicus.