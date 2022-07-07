Что произошло?

Во вторник, 28 июня, аппарат CAPSTONE был отправлен в космос на ракете Electron частной космической компании Rocket Lab. После прохождения подготовительных этапов в понедельник, 4 июля, аппарат отсоединился от платформы Photon в направлении Луны.

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Вскоре после этого специалисты NASA потеряли связь с аппаратом. Ведомство начало работу по обнаружению неполадок и возобновлению связи. Команда аппарата подчеркнула, что у сателлита достаточно топлива для выполнения нужных маневров и достижения Луны.

После устранения неисправностей диспетчеры получили сигнал от космического корабля в 9:26 утра по восточному времени и полную телеметрию от него, подтверждающую, что космический корабль находится в норме.

Благодаря работе, проведенной за последний день, команда полностью уверена, что проблема устранена, и благодаря изменениям в конфигурации и операциях она больше не повторится,

– говорится в заявлении Advanced Space о статусе космического корабля.

В своем заявлении NASA пояснило, что потеря контакта "вызвана вводом в эксплуатацию системы связи" на основании наземных испытаний. В то же время, команда сателлита до сих пор не знает конкретных причин неполадок.

Какие последствия для миссии имела потеря связи

Прерывание связи привело к тому, что диспетчеры отложили первый манёвр CAPSTONE для коррекции траектории, запланированный на 5 июля. NASA и Advanced Space заявили, что манёвр теперь запланирован на 7 июля.

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Миссия CAPSTONE

Главной целью миссии является проверка стабильности орбиты, поскольку в будущем NASA планирует разместить на ней станцию Gateway, являющуюся ключевым элементом американской лунной программы Artemis.

Если все пойдет по плану, путешествие CAPSTONE займет несколько месяцев, и он достигнет почти прямолинейной гало-орбиты вокруг Луны 13 ноября. Кроме того, CAPSTONE планируется использовать в ряде навигационных и коммуникационных экспериментов.

Интересный факт! У CAPSTONE есть шанс стать первым спутником CubeSat, который будет летать в окололунном пространстве — орбитальном пространстве вблизи Луны и вокруг нее.