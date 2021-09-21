Язык свиста преимущественно образовывался в труднопроходимых местах Земли – горах или лесах. Так происходило из-за того, что обычные звуки можно услышать на более дальнем расстоянии, чем слова или крик. У разных культур принцип "свистящего языка" одинаковый: слова упрощаются слог за слогом, чтобы быть превращенными в более простые звуки. И эти звуки можно использовать как модель для анализа и раскодирования "языка" дельфинов.

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Расшифровка "языка" дельфинов

Люди и дельфины по-разному издают звуки и передают информацию. Но структура и атрибуты, встречающиеся в "свистящих языках", могут дать представление о том, как дельфины кодируют сложную информацию.

Ученые исследуют то, как люди сами воспринимают и понимают такие языки. Например, человек слышит свист и в голове сразу декодирует его, бессознательно разбивая его на паузы и фонемы.

Поэтому ученые выстраивают целые сонограммы "языков свиста", чтобы провести аналогию в том, как люди понимают и раскодируют свист. Это в свою очередь поможет понять то, как дельфины кодируют и раскодируют информацию.

Конечно, для раскодирования используют искусственный разум. Для этого нейросети "скормят" примеры человеческого "языка свиста" и "языка" дельфинов. Ученые будут сравнивать это общение на структурном уровне.

Ждем положительных результатов. Звучит фантастически, но возможно мы когда-нибудь сможем напрямую общаться с этими красивыми животными: задавать вопросы и получать ответы.